オリジナルTVアニメ 『ガールズバンドクライ』 新規録り下ろしボイス搭載オーバーイヤーヘッドホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW03 GBC」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、オーバーイヤーヘッドホン『ANIMA AOW03』との、オリジナルTVアニメ「ガールズバンドクライ※1」コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現した有線＆無線対応オーバーイヤーヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したモデルとなります。有線（コード付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルは、作品をイメージしたモチーフデザインを左右ハウジングプレートに配置。新規録り下ろし音声ガイダンスは「5人掛け合いver」「井芹仁菜」「河原木桃香」「安和すばる」「海老塚智」「ルパ」の中から1つ選択可能で、お選び頂いた音声ガイダンスを搭載しお届け致します。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各計15ワードのボイスを楽しめます。尚、ヘッドホンお届け時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて各音声ガイダンスのDL販売を予定しております。「ガールズバンドクライ」ヘッドホンご購入者のみDL購入が可能で、初期搭載ボイスに加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて9月19日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、「室田雄平」描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ヘッドホンスタンド」「ピック（限定200set）」「Tシャツ（Lサイズ＆XLサイズ共に限定各50枚）」及び、「ヘッドホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、9月19日（金）15:00より販売開始致します。
※1 オリジナルTVアニメ「ガールズバンドクライ」
怒りも喜びも哀しさも全部ぶちこめ。
高校2年、学校を中退して単身東京で働きながら大学を目指すことになった主人公。 仲間に裏切られてどうしていいか分 からない少女。 両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。 この世界はいつも私たちを裏切るけど。 何一つ思い通りにいかないけど。 でも、私たちは何かを好きでいたいから。 自分の居場所がどこかにあると信じているから。 だから、歌う。
〇2025年9月23日（火）トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館 開催決定！！
〇2025年10月3日（金）劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲 公開決定！！
〇2025年11月14日（金）劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。 公開決定！！
■公式サイト：https://girls-band-cry.com/tv/
■公式X（@girlsbandcry）：https://x.com/girlsbandcry
■トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館：https://girls-band-cry.com/news/post-309.html
■劇場版総集編 公式サイト：https://girls-band-cry.com/
