光学精密金型産業分析2025：市場規模、成長率、トレンド分析
光学精密金型とは、レンズ、導光板、プリズム、光拡散板などの光学部品を高精度かつ安定的に成形するために使用される、超高精度な金型である。これらの金型は、ミクロン単位あるいはナノレベルの寸法公差と表面粗さを求められるため、超精密加工技術や精緻な測定・評価技術が不可欠である。製品には樹脂レンズ、車載カメラ用レンズ、スマートフォンの光学モジュール、ディスプレイ関連部材、医療機器用の微細光学素子などが含まれ、いずれも高い光学性能と信頼性が要求される。したがって、光学精密金型は単なる成形ツールではなく、光学設計の再現性と量産安定性を保証するための基盤技術であり、最終製品の性能を大きく左右する重要な要素技術と位置づけられている。
光学精密金型業界における最大の特徴は、従来の機械加工とは一線を画す「超精密加工技術」の進化と、それを支える一貫製造体制の構築である。レンズや光学素子の形状精度はもちろん、表面の光学特性や反射率を制御するためには、ナノレベルの加工・研磨・コーティング技術が不可欠である。そのため、金型製造業者は工作機械、測定機器、CAE解析ソフト、さらにはクリーン環境までを自社内に取り込み、垂直統合型の体制を整えている。また、光学設計と金型製造、試作・量産成形を同時並行で進める「設計・製造一体型アプローチ」も普及しており、顧客ニーズへの迅速な対応が業界全体の競争力を左右するようになっている。
デジタルデバイスや車載電子機器、医療機器などの進化により、光学部品には高機能化・多層構造化・小型化が強く求められている。これに伴い、金型にも複雑な三次元形状や極小R形状、非球面形状、マイクロ構造の高精度再現が必要とされている。また、複数の光学特性を1つの部材に集約するインテグラル設計が進む中、成形精度と寸法安定性を両立できる金型技術が、製品競争力の源泉となっている。加えて、近年では高透明性樹脂や異種材料の複合成形といった材料技術との融合も進んでおり、金型技術は単なる“モノづくり”から“機能づくり”へと進化している。こうした流れに対応するためには、ナレッジの蓄積と職人技術のデジタル化・標準化が必要不可欠である。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル光学精密金型市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.8%で、2031年までにグローバル光学精密金型市場規模は6.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 光学精密金型世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329409&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329409&id=bodyimage2】
図. 世界の光学精密金型市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、光学精密金型の世界的な主要製造業者には、SEIKOH GIKEN、Nissei Technology Corporation、Dongguan Harmony Optical Technology Co., Ltd.、Zhong Yang Technology Co., Ltd.、Best Precision Industrial Co., Ltd.、DBM Group、Barnes Group、Best Precision Industrial Co., Ltd.、SCHÖTTLI、ZAHORANSKYなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
光学精密金型市場の成長は、主に3つの要因に支えられている。第一に、スマートフォン、AR/VR機器、車載カメラなどの成長分野における光学部品の搭載拡大が挙げられる。これらの分野では年々製品構造が高度化しており、それに応じて金型の精密化・複雑化が進行している。第二に、環境配慮型成形や歩留まり改善への要求が高まっており、成形初期からの高精度な金型設計が品質安定の鍵を握っている。第三に、製造拠点のグローバル分散とローカル対応の必要性が増しており、各地域における精密金型の内製化ニーズも高まっている。将来的には、AIを活用した自動補正、加工中のリアルタイム誤差制御、デジタルツイン技術の導入など、スマートファクトリー化との親和性が一層問われることとなる。光学精密金型は、ハードとしての枠を超え、次世代光学産業の“知能的生産装置”としてその地位を確立していくであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Optical Injection Dies
Optical Molding Dies
用途別セグメント：
Consumer Electronics
Automotive
Biomedical
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
光学精密金型業界における最大の特徴は、従来の機械加工とは一線を画す「超精密加工技術」の進化と、それを支える一貫製造体制の構築である。レンズや光学素子の形状精度はもちろん、表面の光学特性や反射率を制御するためには、ナノレベルの加工・研磨・コーティング技術が不可欠である。そのため、金型製造業者は工作機械、測定機器、CAE解析ソフト、さらにはクリーン環境までを自社内に取り込み、垂直統合型の体制を整えている。また、光学設計と金型製造、試作・量産成形を同時並行で進める「設計・製造一体型アプローチ」も普及しており、顧客ニーズへの迅速な対応が業界全体の競争力を左右するようになっている。
デジタルデバイスや車載電子機器、医療機器などの進化により、光学部品には高機能化・多層構造化・小型化が強く求められている。これに伴い、金型にも複雑な三次元形状や極小R形状、非球面形状、マイクロ構造の高精度再現が必要とされている。また、複数の光学特性を1つの部材に集約するインテグラル設計が進む中、成形精度と寸法安定性を両立できる金型技術が、製品競争力の源泉となっている。加えて、近年では高透明性樹脂や異種材料の複合成形といった材料技術との融合も進んでおり、金型技術は単なる“モノづくり”から“機能づくり”へと進化している。こうした流れに対応するためには、ナレッジの蓄積と職人技術のデジタル化・標準化が必要不可欠である。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル光学精密金型市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.8%で、2031年までにグローバル光学精密金型市場規模は6.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 光学精密金型世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329409&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329409&id=bodyimage2】
図. 世界の光学精密金型市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、光学精密金型の世界的な主要製造業者には、SEIKOH GIKEN、Nissei Technology Corporation、Dongguan Harmony Optical Technology Co., Ltd.、Zhong Yang Technology Co., Ltd.、Best Precision Industrial Co., Ltd.、DBM Group、Barnes Group、Best Precision Industrial Co., Ltd.、SCHÖTTLI、ZAHORANSKYなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
光学精密金型市場の成長は、主に3つの要因に支えられている。第一に、スマートフォン、AR/VR機器、車載カメラなどの成長分野における光学部品の搭載拡大が挙げられる。これらの分野では年々製品構造が高度化しており、それに応じて金型の精密化・複雑化が進行している。第二に、環境配慮型成形や歩留まり改善への要求が高まっており、成形初期からの高精度な金型設計が品質安定の鍵を握っている。第三に、製造拠点のグローバル分散とローカル対応の必要性が増しており、各地域における精密金型の内製化ニーズも高まっている。将来的には、AIを活用した自動補正、加工中のリアルタイム誤差制御、デジタルツイン技術の導入など、スマートファクトリー化との親和性が一層問われることとなる。光学精密金型は、ハードとしての枠を超え、次世代光学産業の“知能的生産装置”としてその地位を確立していくであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Optical Injection Dies
Optical Molding Dies
用途別セグメント：
Consumer Electronics
Automotive
Biomedical
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ