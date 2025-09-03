自動駐車システム市場規模、シェア、トレンド分析レポート（2025～2032年）
自動駐車システム（APS）市場は、都市化、自動車保有台数の増加、そして駐車スペースの不足により、効率的で省スペースな駐車ソリューションへの需要が高まっており、大きな成長を遂げています。自動駐車システムは、ロボット工学、センサー、機械学習、IoTといった先進技術を活用し、駐車にかかる時間、スペース、労力を削減することで、駐車業務を最適化します。これらのシステムは、ドライバーの利便性を向上させるだけでなく、交通渋滞の緩和、二酸化炭素排出量の削減、そして人口密集地域における土地利用の削減にも貢献します。
市場規模と成長:
世界の自動駐車システム市場規模は2023年に27億米ドルと評価され、2024年の32億6,000万米ドルから2032年には146億8,000万米ドルに拡大し、予測期間（2025～2032年）中に20.7%のCAGRで成長する見込みです。
このレポートのサンプルコピーをリクエストする @ https://www.skyquestt.com/sample-request/自動駐車システムマーケット
主要な市場プレーヤー:
● ウェストファリア駐車場 （アメリカ/ドイツ）
● ユニトロニクス（イスラエル）
● クラウス・マルチパーキングGmbH（ドイツ）
● ロボティック・パーキング・システムズ社（米国）
● シティリフト駐車場（米国）
● Wohr Parking Systems Pvt. Ltd.（ドイツ/インド）
● ロディゲ インダストリーズ GmbH （ドイツ）
● 新明和工業（日本）
● スカイラインパーキングAG（スイス）
● 大洋駐車場有限公司（中国）
● エイト＆グローバル
● ファタ・オートメーション（イタリア）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界の自動駐車システム市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界の自動駐車システム市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
このレポートをカスタマイズしたいですか？こちらからお問い合わせください： https: //www.skyquestt.com/speak-with-analyst/automated-parking-system-market
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
市場規模と成長:
世界の自動駐車システム市場規模は2023年に27億米ドルと評価され、2024年の32億6,000万米ドルから2032年には146億8,000万米ドルに拡大し、予測期間（2025～2032年）中に20.7%のCAGRで成長する見込みです。
このレポートのサンプルコピーをリクエストする @ https://www.skyquestt.com/sample-request/自動駐車システムマーケット
主要な市場プレーヤー:
● ウェストファリア駐車場 （アメリカ/ドイツ）
● ユニトロニクス（イスラエル）
● クラウス・マルチパーキングGmbH（ドイツ）
● ロボティック・パーキング・システムズ社（米国）
● シティリフト駐車場（米国）
● Wohr Parking Systems Pvt. Ltd.（ドイツ/インド）
● ロディゲ インダストリーズ GmbH （ドイツ）
● 新明和工業（日本）
● スカイラインパーキングAG（スイス）
● 大洋駐車場有限公司（中国）
● エイト＆グローバル
● ファタ・オートメーション（イタリア）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界の自動駐車システム市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界の自動駐車システム市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
このレポートをカスタマイズしたいですか？こちらからお問い合わせください： https: //www.skyquestt.com/speak-with-analyst/automated-parking-system-market
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。