グラッドキューブ、「SiTest Engage（サイテスト エンゲージ）」が プロディライトのクラウドPBXサービス「INNOVERA」に採用 公式キャラクターをAIアバター化しウェブ接客を進化
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が提供する次世代エンゲージメントプラットフォーム「 SiTest Engage（サイテスト エンゲージ）」が、2025年9月1日（月）、株式会社プロディライト（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小南 秀光 以下、プロディライト）のクラウド PBX （*1） サービス「 INNOVERA（イノベラ）」に採用されたことをお知らせいたします。
今回の導入により、INNOVERA 公式キャラクター「イノベッティ」が AI アバター化され、ウェブサイト上での動画接客が実現しました。
（*1） クラウド PBX：従来の電話交換機（ PBX ）の機能をクラウド上に構築しインターネット経由で電話機能を利用できるようにした サービスのこと。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328488&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328488&id=bodyimage2】
プロディライト公式キャラクター「イノベッティ」
■導入の背景
プロディライトは INNOVERA 稼働10周年を機に公式キャラクター「イノベッティ」を制作し、ウェブサイト訪問者の興味を惹き、行動を促す施策を検討。その実現手段として、動画や AI アバターを活用できる、当社の「 SiTest Engage 」が採用されました。
今回のプロジェクトでは、2社でキャラクターの表情や動き、音声のイメージを共有し、キャラクターの魅力を最大限に引き出す AI アバターを開発し、現在は INNOVERA のトップページとブログページで稼働中です。今後は活用範囲の拡大も予定されています。
■今後の展望
本取り組みを通じて、ウェブサイト訪問者が場所や時間を問わず、直感的にサービスを理解できる環境を提供してまいります。今後は対象ページやシナリオの拡大、他サービスへの横展開も視野に入れ、顧客体験をさらに向上させます。
また、AI アバターによる案内の普及は、人的リソースの有効活用や業務効率化を実現します。グラッドキューブは、企業と顧客とのコミュニケーションの質を高め、社会全体のデジタル利便性の向上に貢献してまいります。
■導入先ページ
INNOVERAトップページ：https://innovera.jp/
INNOVERA お役立ちコラムページ：https://innovera.jp/column/
■株式会社プロディライト
所在地 ：大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11淀屋橋フレックスタワー2F
代表者名：代表取締役社長 小南 秀光
事業内容：音声ソリューション事業（クラウド音声システムの企画・開発・販売、回線サービスの販売、音声デバイスの販売）
公式HP ：https://prodelight.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328488&id=bodyimage3】
■「SiTest Engage」について
「動画ポップアップ」「ピクチャインピクチャ動画」「パーソナライゼーション」そして「AIアバター」を組み合わせることで、訪問者の注目を一瞬で惹きつけ、強い印象と理解を促し、購入や問い合わせなどの行動へとスムーズに導く次世代エンゲージメントプラットフォームです。AIアバターは、AIを搭載したリアルなアバターがサイト訪問者への声掛け、質問応答、ナビゲーションを自動で実行。人的リソースを解放しながら、接客品質を向上させます。
サービスサイト：https://engage.sitest.jp/lp/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティングDX事業（サイト解析・改善ツール「SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「SPAIA（スパイア）」、生成AIを用いたDX開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
