世界の金属鍛造市場は2024年の951.2億米ドルから2033年には1,885.7億米ドルに急成長し、7.9%の堅調な年平均成長率（CAGR）を示すと予測
世界の金属鍛造市場概要
世界の金属鍛造市場は、2024年に951.2億米ドルと推定され、2033年には1,885.7億米ドルに達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は7.9%と驚異的な成長率を記録します。自動車、航空宇宙、建設、重機など、主要なエンドユーザー産業における鍛造部品の需要増加が、市場の上昇傾向を牽引しています。
金属鍛造は、局所的な圧縮力を用いて金属を成形するプロセスであり、何世紀にもわたって製造業の基盤となってきました。優れた強度、耐久性、信頼性を備えた部品を製造できるため、世界中の産業用途に欠かせない技術となっています。
金属鍛造市場の成長を牽引する要因
金属鍛造市場の堅調な成長には、いくつかの要因が寄与しています。
自動車および航空宇宙産業の生産拡大 - 自動車および航空宇宙産業の世界的な拡大により、クランクシャフト、ギア、タービンブレードなど、高い機械的強度と精度が求められる鍛造部品への需要が大きく高まっています。
インフラ開発と産業化 - 新興国、特にアジア太平洋地域および中東におけるインフラプロジェクトの拡大は、建設機械、大型車両、鉄道における鍛鋼およびアルミニウム部品の需要を押し上げています。
鍛造技術の技術革新 - 冷間鍛造、熱間鍛造、精密鍛造などの鍛造プロセスにおける革新は、生産効率、材料利用率、部品品質を向上させ、市場の成長にプラスの影響を与えています。
持続可能性と軽量素材 - 特に自動車および航空宇宙産業において、アルミニウムやチタン合金などの軽量素材への移行が進んだことで、高度な鍛造技術の採用が増加し、市場拡大をさらに後押ししています。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における活発な産業活動に牽引され、世界の金属鍛造市場を牽引しています。この地域の自動車および機械セクターの活況に加え、製造業およびインフラ開発を促進する政府の取り組みが、地域市場の成長に大きく貢献しています。
北米とヨーロッパは、技術の進歩、厳格な品質基準、そして航空宇宙・防衛分野の製造活動の増加に牽引され、引き続き着実な成長を遂げています。一方、中東、アフリカ、南米の新興市場では、インフラの拡張と産業化が進展しており、業界関係者にとって魅力的なビジネスチャンスが生まれています。
市場動向と機会
世界の金属鍛造市場では、精密鍛造と積層造形の統合が進み、メーカーは材料の無駄を削減しながら、高品質で複雑な部品を製造できるようになりました。さらに、鍛造工場の自動化により、操業効率が向上し、リードタイムが短縮され、製品の一貫性も向上しています。
さらに、軽量・高強度材料のトレンドは、電気自動車、航空宇宙部品、再生可能エネルギー機器などにおける新たな用途の機会を生み出しており、市場見通しをさらに強化しています。
金属鍛造市場における主要企業
ATI
Aronic
Bharat Forge Ltd.
Bruck GmbH
China First Heavy Machinery Co., Ltd.
ELLWOOD Group, Inc.
Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd.
Nippon Steel Corporation
Precision Castparts Corp.
Larsen & Toubro Ltd.
その他の主要企業
