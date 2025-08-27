日本の歯科内科市場：業界規模、市場シェア、動向、機会、競争環境および主要地域 2035年
KDマーケットインサイツはこのたび、日本の歯科内科市場に関する最新レポートを発表し、今後10年間での安定した成長を予測しています。2025年の市場規模は1億1,430万米ドルと評価されており、2035年には1億9,080万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.7％と見込まれています。
市場の成長は、口腔衛生維持への意識の高まりと、高齢化が進む中での歯科ケア需要の増加によって主に牽引されています。一方で、歯内療法専門医の不足は、市場拡大の大きな制約となっています。
市場概要
歯内療法（エンドドンティクス）は、歯の神経および歯根周囲の組織の治療に特化した歯科の専門分野です。歯内療法の主な目的は、歯の痛みを軽減しながら自然歯を保存することにあります。日本では、啓発キャンペーンの増加と予防歯科文化の浸透が市場成長の主要因となっています。
例えば、よく知られる 8020運動 は、80歳までに少なくとも20本の天然歯を維持することの重要性を強調しており、全体的な健康維持に貢献することを目的としています。こうした取り組みにより、日本国民の口腔衛生への意識が高まり、定期的な検診や専門的歯科サービスの需要が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328223&id=bodyimage1】
PDFサンプルレポートのリクエストはこちら： https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/646
市場成長要因
口腔衛生意識の向上と予防歯科文化 - 日本では定期的な歯科検診や予防ケアの普及が進み、歯内療法サービスの需要を促進しています。公共保健キャンペーンも引き続き全世代に口腔衛生の維持を呼びかけています。
急速な高齢化 - 日本の人口の29％以上が65歳以上であることから、高度な歯科サービス、特に歯内療法の需要が増加しています。高齢者では歯髄感染、根管合併症、齲蝕（むし歯）などの症状が多く、市場成長を後押ししています。
市場制約要因
前向きな見通しにもかかわらず、日本の歯科内科市場は 専門医の不足 による制約に直面しています。一般歯科医でも基本的な治療は可能ですが、複数根管を持つ臼歯など複雑な症例には、高度な専門知識を持つ歯内療法医の対応が必要です。特に地方では、治療の遅れや専門サービスへのアクセスの制限が課題となっています。
詳細な市場分析はこちらをご覧ください： https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-dental-endodontics-market/646
最近の動向
日本市場では、歯科技術および治療オプションにおいて注目すべき進展が見られます。例えば、ZimVie Inc. は、軟質骨・硬質骨の両方に即時埋入が可能な「TSXインプラント」をアジア太平洋市場に導入し、インプラント周囲の健康を向上させています。さらに、著名な研究者 高橋勝博士 は、彼が共同設立したバイオテック・スタートアップ「Toregem Biopharma」を通じて画期的な歯再生薬の臨床試験を開始しました。これらの取り組みは、日本の歯科分野におけるイノベーションの勢いを示しています。
競争環境
日本の歯科内科市場で主要なプレイヤーには、Dentsply Sirona、Danaher Corporation、Ivoclar Vivadent、Ultradent Products, Inc.、Septodont Holding、FKG Dentaire、Peter Brasseler Holdings, LLC、Mani, Inc.、Henry Schein, Inc. などが含まれます。これらの企業は、製品イノベーション、パートナーシップ、研究開発に積極的に取り組み、日本の成長する歯科市場でのプレゼンス拡大を図っています。
将来展望
口腔衛生への意識の高まりと高齢化による専門治療の需要増加により、歯科内科市場は2035年まで一貫した成長が見込まれます。しかし、専門医不足という課題を克服することが、市場の潜在力を最大限に引き出す鍵となります。
KDマーケットインサイツは、高度な歯科技術の統合、予防キャンペーンの拡充、専門医へのアクセス向上により、日本の歯科内科市場が今後持続可能な成長を遂げると予測しています。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
市場の成長は、口腔衛生維持への意識の高まりと、高齢化が進む中での歯科ケア需要の増加によって主に牽引されています。一方で、歯内療法専門医の不足は、市場拡大の大きな制約となっています。
市場概要
歯内療法（エンドドンティクス）は、歯の神経および歯根周囲の組織の治療に特化した歯科の専門分野です。歯内療法の主な目的は、歯の痛みを軽減しながら自然歯を保存することにあります。日本では、啓発キャンペーンの増加と予防歯科文化の浸透が市場成長の主要因となっています。
例えば、よく知られる 8020運動 は、80歳までに少なくとも20本の天然歯を維持することの重要性を強調しており、全体的な健康維持に貢献することを目的としています。こうした取り組みにより、日本国民の口腔衛生への意識が高まり、定期的な検診や専門的歯科サービスの需要が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328223&id=bodyimage1】
PDFサンプルレポートのリクエストはこちら： https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/646
市場成長要因
口腔衛生意識の向上と予防歯科文化 - 日本では定期的な歯科検診や予防ケアの普及が進み、歯内療法サービスの需要を促進しています。公共保健キャンペーンも引き続き全世代に口腔衛生の維持を呼びかけています。
急速な高齢化 - 日本の人口の29％以上が65歳以上であることから、高度な歯科サービス、特に歯内療法の需要が増加しています。高齢者では歯髄感染、根管合併症、齲蝕（むし歯）などの症状が多く、市場成長を後押ししています。
市場制約要因
前向きな見通しにもかかわらず、日本の歯科内科市場は 専門医の不足 による制約に直面しています。一般歯科医でも基本的な治療は可能ですが、複数根管を持つ臼歯など複雑な症例には、高度な専門知識を持つ歯内療法医の対応が必要です。特に地方では、治療の遅れや専門サービスへのアクセスの制限が課題となっています。
詳細な市場分析はこちらをご覧ください： https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-dental-endodontics-market/646
最近の動向
日本市場では、歯科技術および治療オプションにおいて注目すべき進展が見られます。例えば、ZimVie Inc. は、軟質骨・硬質骨の両方に即時埋入が可能な「TSXインプラント」をアジア太平洋市場に導入し、インプラント周囲の健康を向上させています。さらに、著名な研究者 高橋勝博士 は、彼が共同設立したバイオテック・スタートアップ「Toregem Biopharma」を通じて画期的な歯再生薬の臨床試験を開始しました。これらの取り組みは、日本の歯科分野におけるイノベーションの勢いを示しています。
競争環境
日本の歯科内科市場で主要なプレイヤーには、Dentsply Sirona、Danaher Corporation、Ivoclar Vivadent、Ultradent Products, Inc.、Septodont Holding、FKG Dentaire、Peter Brasseler Holdings, LLC、Mani, Inc.、Henry Schein, Inc. などが含まれます。これらの企業は、製品イノベーション、パートナーシップ、研究開発に積極的に取り組み、日本の成長する歯科市場でのプレゼンス拡大を図っています。
将来展望
口腔衛生への意識の高まりと高齢化による専門治療の需要増加により、歯科内科市場は2035年まで一貫した成長が見込まれます。しかし、専門医不足という課題を克服することが、市場の潜在力を最大限に引き出す鍵となります。
KDマーケットインサイツは、高度な歯科技術の統合、予防キャンペーンの拡充、専門医へのアクセス向上により、日本の歯科内科市場が今後持続可能な成長を遂げると予測しています。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
プレスリリース詳細へ