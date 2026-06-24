「たった一度の決定機を確実に仕留められた」シュート数でクロアチアを上回るも…パナマが２連敗でGS敗退。指揮官は選手に賛辞「勇敢な姿を見せてくれた」【Ｗ杯】

「たった一度の決定機を確実に仕留められた」シュート数でクロアチアを上回るも…パナマが２連敗でGS敗退。指揮官は選手に賛辞「勇敢な姿を見せてくれた」【Ｗ杯】