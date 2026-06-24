「たった一度の決定機を確実に仕留められた」シュート数でクロアチアを上回るも…パナマが２連敗でGS敗退。指揮官は選手に賛辞「勇敢な姿を見せてくれた」【Ｗ杯】
現地６月23日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＬ第２節で、トーマス・クリスティアンセン監督が率いるパナマ代表は、クロアチア代表とトロント・スタジアムで対戦。54分に失点し、０−１で敗れた。
シュート数はクロアチアの６本に対し、パナマは８本。チャンスを多く作ったが、フィニッシュの精度を欠き、最後までクロアチアのゴールをこじ開けられなかった。
第１節でガーナに０−１で敗れていたパナマは２連敗となり、グループステージ敗退が決定した。
試合後、フラッシュインタビューに応じたクリスティアンセン監督は「内容自体は本当に良かった。自分たちのスタイルを貫き、全力で立ち向かった」と振り返り、選手たちを称えた。
「クロアチアを相手に堂々と渡り合っていたなかで、たった一度の決定機を確実に仕留められた。それがサッカーというものだ。実際、相手に決定的な場面をほとんど与えなかった。今日のゲームで勇敢な姿を見せてくれた選手たちを心から誇りに思う」
パナマの今大会は27日の最終節、イングランド戦をもって幕を閉じる。指揮官は「俺たちはワールドカップに出ている。最後まで戦い抜かなければならない。そして、この特別な舞台を全力で楽しみたい」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
シュート数はクロアチアの６本に対し、パナマは８本。チャンスを多く作ったが、フィニッシュの精度を欠き、最後までクロアチアのゴールをこじ開けられなかった。
第１節でガーナに０−１で敗れていたパナマは２連敗となり、グループステージ敗退が決定した。
「クロアチアを相手に堂々と渡り合っていたなかで、たった一度の決定機を確実に仕留められた。それがサッカーというものだ。実際、相手に決定的な場面をほとんど与えなかった。今日のゲームで勇敢な姿を見せてくれた選手たちを心から誇りに思う」
パナマの今大会は27日の最終節、イングランド戦をもって幕を閉じる。指揮官は「俺たちはワールドカップに出ている。最後まで戦い抜かなければならない。そして、この特別な舞台を全力で楽しみたい」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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