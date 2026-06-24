サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日、米ヒューストンで１次リーグＫ組のポルトガル―ウズベキスタン戦が行われ、ポルトガルが５−０で快勝した。

ポルトガル５−０ウズベキスタン

ポルトガルが今大会初勝利。６分、ロナルドが自身のＷ杯記録を更新する６大会連続ゴールを挙げて先制。ロナルドは２点リードの３９分にも、速攻から自身２点目を決めて突き放した。ウズベキスタンは相手のスピードに翻弄（ほんろう）され、２連敗となった。

サイド突破を次々と許す

初出場のウズベキスタンは、強豪相手になすすべなく連敗を喫した。ポルトガルのカンセロ、メンデスの両サイドバックに次々と突破を許してクロスを放り込まれ、後手に回った。３点を追う後半は１トップから２トップに変更し、点を取りに行く構えを見せたが、実力者ぞろいの相手守備陣を崩しきれなかった。それでもカンナバロ監督は「彼らは一秒も諦めなかった」と選手の姿勢をたたえた。

ウズベキスタン・カンナバロ監督「ロナルドには１センチでも隙を与えれば終わり。（名ＤＦだった自身が）現役の頃は何度も止めたが、何度も決められた」