二宮和也が語る“映画人生”「好きなものを信じる力を教わった」
「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション（MPA）、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が、映画タイトルを伏せたまま上映する特別イベント「シークレットシネマ」を6月25日に開催する。アンバサダーを務める二宮和也が取材に応じ、社会現象を巻き起こした『国宝』から、映画界の名匠たちから学んだことまで、映画についてさまざまなトークを繰り広げた。
【動画】「シークレットシネマ」紹介映像
シークレットシネマは、アンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日まで作品名を明かさず上映する一日限定のイベント。情報があふれる時代だからこそ、あえて何も知らない状態で映画館へ足を運んでもらい、“偶然の出会い”を楽しんでもらうことを目的としている。当日は上映に加え、アンバサダーが映画への熱い思いを語るトークショーも開催され、その模様は全国の劇場へリアルタイムで生中継される。
今回の企画は、映画館の年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、映画界の未来を担う若手メンバーが集結し、「一人でも多くの方に、改めて映画館へ足を運んでほしい！」という強い願いを込めて立ち上げたもの。二宮は「若い世代が新しい企画を生み出しているのを見ると、映画文化はこれからも発展していくんだろうなと感じます」と期待を寄せた。
映画館を取り巻く環境が大きく変化する中、二宮は「映画館に人が戻ってきている感覚がありますし、邦画も今すごく元気になっていると思う」と実感を口にする。そんな映画文化の未来について語る中で、山田洋次監督から聞いた印象的な言葉を紹介した。
「山田洋次監督がおっしゃっていたんですけど、映画という文化はまだ100年そこそこの歴史しかない。100年で文化が完成するわけがない、と。これからも新しい作品や新しい人材が次々に生まれてくる。世代を超えて受け継がれながら成長していく文化だからこそ、頑張らなきゃいけないと話されていました」
その上で、「シークレットシネマのような企画が生まれていること自体、映画文化が前に進んでいる証拠ですよね」と笑顔を見せた。
さらに、「本当に価値のあるヒット作とはどういう作品か」という問いに対して二宮は、昨年、22年ぶりに邦画実写の歴代興行収入記録を塗り替えた『国宝』を例に挙げた。
「もちろん数字も大事なんですけど、『あの作品がすごかった』ということが、観ていない人にも伝わっていく。そういう力を持った作品は本当に強い」と指摘。「『タイタニック』もそうだったと思うんですけど、観ていないのに“観た気になっている人”がいる作品ってあるんです。みんなが話題にするから、内容まで何となく共有されている。そういう作品は本当の意味でヒットしているんだと思います。『国宝』は、この時代を代表する作品の一つとして語られ続けるんじゃないかなと思います」
二宮は、蜷川幸雄監督の『青の炎』（2003年）で映画単独初主演を務め、クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』（2006年）でハリウッドデビュー。山田洋次監督の『母と暮せば』（2015年）で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を初受賞した。昨年は、主演した映画『８番出口』（2025年）が「第78回カンヌ国際映画祭」ミッドナイト・スクリーニング部門でワールドプレミア上映されるなど、国内外で活躍を続けている。
そんな二宮に、映画の仕事を通じて学んだことを尋ねると、「好きなものを信じる力を教わった」と答えた。
クリント・イーストウッド監督の言葉として、「映画を撮っているんじゃない。好きなものを撮っていたら、それが映画になっただけだ」というエピソードを紹介。
「好きなことを愚直に続けることが一番難しい。でも、山田洋次監督もクリント・イーストウッド監督も、それをずっと続けているんです」
そして最後に、「出るのも、作るのも、観るのもそうですけど、『楽しかった』という気持ちを積み重ねていくことが大事なんだと思っています」と語っていた。
シークレットシネマは、アンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日まで作品名を明かさず上映する一日限定のイベント。情報があふれる時代だからこそ、あえて何も知らない状態で映画館へ足を運んでもらい、“偶然の出会い”を楽しんでもらうことを目的としている。当日は上映に加え、アンバサダーが映画への熱い思いを語るトークショーも開催され、その模様は全国の劇場へリアルタイムで生中継される。
今回の企画は、映画館の年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、映画界の未来を担う若手メンバーが集結し、「一人でも多くの方に、改めて映画館へ足を運んでほしい！」という強い願いを込めて立ち上げたもの。二宮は「若い世代が新しい企画を生み出しているのを見ると、映画文化はこれからも発展していくんだろうなと感じます」と期待を寄せた。
映画館を取り巻く環境が大きく変化する中、二宮は「映画館に人が戻ってきている感覚がありますし、邦画も今すごく元気になっていると思う」と実感を口にする。そんな映画文化の未来について語る中で、山田洋次監督から聞いた印象的な言葉を紹介した。
「山田洋次監督がおっしゃっていたんですけど、映画という文化はまだ100年そこそこの歴史しかない。100年で文化が完成するわけがない、と。これからも新しい作品や新しい人材が次々に生まれてくる。世代を超えて受け継がれながら成長していく文化だからこそ、頑張らなきゃいけないと話されていました」
その上で、「シークレットシネマのような企画が生まれていること自体、映画文化が前に進んでいる証拠ですよね」と笑顔を見せた。
さらに、「本当に価値のあるヒット作とはどういう作品か」という問いに対して二宮は、昨年、22年ぶりに邦画実写の歴代興行収入記録を塗り替えた『国宝』を例に挙げた。
「もちろん数字も大事なんですけど、『あの作品がすごかった』ということが、観ていない人にも伝わっていく。そういう力を持った作品は本当に強い」と指摘。「『タイタニック』もそうだったと思うんですけど、観ていないのに“観た気になっている人”がいる作品ってあるんです。みんなが話題にするから、内容まで何となく共有されている。そういう作品は本当の意味でヒットしているんだと思います。『国宝』は、この時代を代表する作品の一つとして語られ続けるんじゃないかなと思います」
二宮は、蜷川幸雄監督の『青の炎』（2003年）で映画単独初主演を務め、クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』（2006年）でハリウッドデビュー。山田洋次監督の『母と暮せば』（2015年）で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を初受賞した。昨年は、主演した映画『８番出口』（2025年）が「第78回カンヌ国際映画祭」ミッドナイト・スクリーニング部門でワールドプレミア上映されるなど、国内外で活躍を続けている。
そんな二宮に、映画の仕事を通じて学んだことを尋ねると、「好きなものを信じる力を教わった」と答えた。
クリント・イーストウッド監督の言葉として、「映画を撮っているんじゃない。好きなものを撮っていたら、それが映画になっただけだ」というエピソードを紹介。
「好きなことを愚直に続けることが一番難しい。でも、山田洋次監督もクリント・イーストウッド監督も、それをずっと続けているんです」
そして最後に、「出るのも、作るのも、観るのもそうですけど、『楽しかった』という気持ちを積み重ねていくことが大事なんだと思っています」と語っていた。