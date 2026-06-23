戸田恵梨香＆大島優子、プライベートの女子会が「素敵すぎる」「美女しかいない」「お顔が小さい」とネット騒然
アーティストの清川あさみが23日までにInstagramを更新。女優の戸田恵梨香、大島優子との“女子会”を報告した。
【写真】戸田恵梨香＆大島優子、プライベートの女子会が「素敵すぎる」と話題
清川が投稿したのは1枚のオフショット。写真には、親交の深い戸田や大島と食事を楽しむ姿が収められている。
投稿の中で清川は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな2人と」とつづり、大島について「優子ちゃんは、昔から私が天才だと思っている人。子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとして輝いたかと思えば、また自然に俳優として作品の中へ戻っていく。AKB時代から見ているけれど、本当に唯一無二の存在です」とコメント。
続けて戸田について「『リブート』も素晴らしかったけれれど、話題の『地獄に落ちるわよ』には本当に驚かされました」と称賛。「人が変化していく過程を、あそこまで繊細に、そして生々しく演じられるのかと。気づけば一気見していました」とつづっている。
清川が披露した写真にファンからは「素敵すぎる」「美女しかいない」「お顔が小さい」などの声が集まった。
引用：「清川あさみ」Instagram（@asami_kiyokawa）
【写真】戸田恵梨香＆大島優子、プライベートの女子会が「素敵すぎる」と話題
清川が投稿したのは1枚のオフショット。写真には、親交の深い戸田や大島と食事を楽しむ姿が収められている。
投稿の中で清川は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな2人と」とつづり、大島について「優子ちゃんは、昔から私が天才だと思っている人。子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとして輝いたかと思えば、また自然に俳優として作品の中へ戻っていく。AKB時代から見ているけれど、本当に唯一無二の存在です」とコメント。
清川が披露した写真にファンからは「素敵すぎる」「美女しかいない」「お顔が小さい」などの声が集まった。
引用：「清川あさみ」Instagram（@asami_kiyokawa）