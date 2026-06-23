オリックスのショーン・ジェリー投手（２９）が、２３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが２２日、決まった。前回登板となった１３日の阪神戦（京セラＤ）では、６回４失点（自責２）で３敗目。その後は両親と東京、京都へ出かけたことを明かし「家族と一緒に旅行もしながら、いい時間を過ごして調整できました。場所よりも、誰と過ごしたかの方が重要」と気持ちを切り替えた。

メジャー経験者の中では史上最長身の２１３センチ右腕として来日し、１０試合で２勝３敗、防御率１・５９。「順調に投げられている」と、異国の地での奮闘に手応えを感じる日々だ。首脳陣の配慮もあり、ここまでは７イニングが最長。「効率的に打ち取ることができれば、長いイニングもいけると思う」と、「自分超え」にも意欲を見せた。

米国出身で６歳の頃に一年間、サッカーをプレー。北中米で開催中のＷ杯では、母国が決勝トーナメント進出を決めた。「もちろん自分の国なので、すごくうれしいけど、これからは難しい戦いになってくると思う。この調子を維持してやってもらいたい」とエール。「自分のポジション？ ６歳だからどこでも守りました（笑）。（野球でも）自分がボールを持っている間は集中して投げたい」と冗談交じりに意気込んだ。