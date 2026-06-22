優勝候補連戦のルートが浮上！ 日本代表はラウンド32でブラジルと対戦!? 勝ってもフランスの可能性が…【W杯決勝Tの行方】
北中米ワールドカップを戦う日本代表は、ここまでグループステージ２試合を終えて１勝１分の勝点４。F組２位につけており、決勝トーナメント進出へ大きく前進している。
そこで気になるのが、ノックアウトステージの組み合わせだ。
グループFを２位で通過した場合、日本はラウンド32でグループCの首位チームと対戦する。さらに、その一戦を突破すると、ラウンド16ではグループEの２位とグループIの２位によるラウンド32の勝者と顔を合わせる。
６月21日時点（グループHまで２試合を消化）の順位をもとに当てはめると、日本の対戦相手は次のようになる。
まずラウンド32では、グループC首位のブラジルと激突。その試合に勝利した場合、ラウンド16ではコートジボワール（E組２位）とフランス（I組２位）の勝者と対戦する可能性が高い。
世界屈指の強豪であるブラジルを突破しても、その先には優勝候補のフランスや、過去に苦杯をなめさせられたコートジボワールが待ち受ける構図だ。優勝候補との連戦になる可能性も…。
もちろん、グループステージはまだ終了しておらず、各組の順位は今後変動するだろう。それでも現時点では、日本が上位進出を目指すうえで、決して平坦ではない道のりが見えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
そこで気になるのが、ノックアウトステージの組み合わせだ。
グループFを２位で通過した場合、日本はラウンド32でグループCの首位チームと対戦する。さらに、その一戦を突破すると、ラウンド16ではグループEの２位とグループIの２位によるラウンド32の勝者と顔を合わせる。
まずラウンド32では、グループC首位のブラジルと激突。その試合に勝利した場合、ラウンド16ではコートジボワール（E組２位）とフランス（I組２位）の勝者と対戦する可能性が高い。
世界屈指の強豪であるブラジルを突破しても、その先には優勝候補のフランスや、過去に苦杯をなめさせられたコートジボワールが待ち受ける構図だ。優勝候補との連戦になる可能性も…。
もちろん、グループステージはまだ終了しておらず、各組の順位は今後変動するだろう。それでも現時点では、日本が上位進出を目指すうえで、決して平坦ではない道のりが見えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番