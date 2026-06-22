百年構想リーグ最下位の北九州、増本浩平監督を解任「結果でお返しする事が出来ず申し訳ありませんでした」

百年構想リーグ最下位の北九州、増本浩平監督を解任「結果でお返しする事が出来ず申し訳ありませんでした」