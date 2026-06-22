モデルの益若つばさ（40）が22日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な集合写真を公開した。

「辻ちゃんのお誕生日をみんなでサプライズでお祝いしたよー！」と報告。「玄関でこっそり待機。掛け声の練習をして、、サプライズ大成功！！サプライズすぎて主役が中々帰ってこないというアクシデントも。笑」と振り返りつつ「息子とうにちゃんも一緒に参加させてもらったよ。美味しい料理沢山あって、子ども達も沢山で幸せ空間でした」とつづって辻希美、鈴木奈々、菊地亜美、ギャル曽根らとの集合ショットを披露した。

「辻ちゃんの為にこっそり計画をした太陽君も素敵よね」として辻の夫、杉浦太陽の呼びかけだったことも明かした益若。「希空ちゃんもやっと会えて嬉しいー！今週はうちに遊びに来るんだー」と辻の娘・希空との交流も明かした。

「ファミリーみんな可愛い」「おめでとうーー！」「楽しかったからまたすぐ遊びに行こーっと笑」と大満足の様子。「かじさっくさん家のお子さんはるちゃんがりおんにめっちゃ懐いてくれて可愛かったから、そちらにも遊びに行かねば」と添えた。

ファンからは「辻ちゃんもつーちゃんも平成1桁にはぶっ刺さりすぎてこの2人が同じ場所にいるのを小学生の私に見せてあげたいです」「幸せ空間ですねー！お料理も美味しそう」「仲がいいって素晴らしい」「久々につーちゃん家のパーティーの投稿見れて平和な気持ちになりました」「好きな人達が仲良しなの嬉しいです」などのコメントが寄せられた。