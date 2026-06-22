W杯公式試合球に充電が必要なのはなぜ？―中国メディア

FIFAワールドカップ2026の試合前の風景に注目が集まっている。試合前にはすべてのボールの空気圧をチェックするだけでなく、充電を行っているからだ。中国網が伝えた。

チップを内蔵し、精密な重量配分が施されたこのボールは、史上最少となる4枚構成のパネルデザインを初めて採用している。今大会の公式試合球「トリオンダ」は、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）の中国企業で誕生した。ボール内には500ヘルツのチップを搭載したスマートブラダーがあり、1秒でボールの軌道、速度、回転、方向変化といった500回のボールタッチデータを記録できる。データはリアルタイムで「ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）」システムに送信され、審判の判定を支援する。トリオンダは約90分のフル充電で約6時間連続使用が可能となっている。

このデザインにより、試合中の判定の難題を効果的に解消し、ワールドカップのスマート化を促している。チップ内蔵型のボールブラダーを製造した企業・頂碁運動事業部の張玲（ジャン・リン）課長は、「チップ内蔵型のボールブラダーはタッチデータを毎秒500回記録できる。これに身体追跡技術を合わせることで、ハンドやオフサイドなどのより正確な判定を支援できる」としている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）