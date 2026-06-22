ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが6月20日、インスタグラムを更新。髪をバッサリと切ったことを報告しました。

【写真を見る】【 加藤綾菜 】「カトちゃんも短くなってサッパリ」バッサリ髪カットで爽やかイメチェン 夫婦揃っての新ヘアに絶賛の声





投稿では「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！カトちゃんも短くなってサッパリ」とつづり、ヘアカット後の私服姿の写真を複数枚公開しました。夫の加藤茶さんも髪を短くしたことを明かしており、夫婦揃ってのイメチェンとなったようです。





公開された写真には、タイル張りの壁を背景に、ショートヘアとなった加藤さんが穏やかな笑顔で写っています。





ネイビーのノースリーブトップスに白いパンツを合わせ、ベージュの編みバッグを肩にかけた爽やかなコーディネートで、黒縁の丸眼鏡がアクセントになっています。



コーディネートの詳細についても紹介されており、トップスはトゥモローランド（@tomorrowland_jp）、パンツはサムシング（@something_jean）を着用。バッグはラルフローレンで「ななちゃんからのプレゼント」と明かしているほか、眼鏡はモスコット（@moscotnyc）のものを合わせています。









この投稿に、「短いヘアスタイル似合っています」「今日の髪型も、お洋服もとっても似合ってます」「スタイルも素敵で綺麗ですね」「綾菜さんのお顔立ちにピッタリでとっても似合ってます」「長くても短くても素敵が内面から溢れ出てます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】