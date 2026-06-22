耳をふさがず周囲の音も聞こえる、Bluetooth・有線両対応のオープンイヤーヘッドセット
サンワサプライ株式会社は、耳をふさがず周囲の音を聞きながら通話できるBluetooth・USB有線両対応のオープンイヤーヘッドセット「MM-BTSH73BK」を発売する。本製品は、耳をふさがない構造と軽量設計により、長時間の装着でも快適に使用できるほか、Bluetooth 接続に加えてUSB有線接続にも対応。バッテリー切れや通信制限時でも使用できる。ノイズキャンセル機能付きマイクが周囲の雑音を抑え、クリアな音声を届ける。USB A/Type-C変換アダプタやポーチも付属し、テレワークや出張時など場所を選ばず活躍する。
■Bluetoothと有線の2WAYで使えるヘッドセット
安定したワイヤレス通信と省電力性能を備え、長時間の業務利用に適したBluetooth 5.4接続に対応。また、USBケーブルによる有線接続にも対応し、通信制限環境やバッテリー切れ時でも確実に使用できる。
■周囲の音が聞こえるオープンイヤータイプ
WEB会議中に声をかけられても、ヘッドセットを装着したまま会話できる。周囲の音を自然に聞き取れるオープンイヤータイプで、在宅ワークやオフィスワークにおすすめだ。
※音量を大きくすると、音が漏れる場合がある。
■ノイズの多い環境でもクリアな音声を届けられる
集音性を高める単一指向性マイクと、周囲のノイズを除去するENC（環境ノイズキャンセル）機能により、クリアで聞き取りやすい音声を届けることができる。
■圧迫感や蒸れの少ない快適な装着感
軽量で長時間着けていても疲れにくく、また頭の後ろに固定して使うので髪型が崩れる心配もない。
■USB Type-C、USB A両対応
充電・通信ケーブルにType-CをUSB Aに変換するアダプタが付いているので、タブレットやノートパソコン、デスクトップパソコンなど様々な機器に対応可能だ。
■USB Type-C充電
パソコンのType-CポートやUSBポート、またはAC充電器を使って手軽に充電できる。
■充電しながら通話可能
有線接続時はパソコンなどから給電できるので、時間を気にせず使うことができる。
※充電中はBluetooth接続は使えない。
■頭にフィットするしなやかなバンド
フレキシブルタイプで頭にフィットしやすく、長時間装着しても疲れにくくなっている。
■耳元で音量調節可能
タッチセンサーをスライドして、音量の上げ下げができる。
■保管・持ち運びに便利なポーチ付き
ヘッドセットとケーブルをまとめて収納できる。
■Bluetooth・USB有線両対応のオープンイヤーヘッドセット「MM-BTSH73BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
・コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
・60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
・周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
・Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目
■Bluetoothと有線の2WAYで使えるヘッドセット
安定したワイヤレス通信と省電力性能を備え、長時間の業務利用に適したBluetooth 5.4接続に対応。また、USBケーブルによる有線接続にも対応し、通信制限環境やバッテリー切れ時でも確実に使用できる。
■周囲の音が聞こえるオープンイヤータイプ
WEB会議中に声をかけられても、ヘッドセットを装着したまま会話できる。周囲の音を自然に聞き取れるオープンイヤータイプで、在宅ワークやオフィスワークにおすすめだ。
※音量を大きくすると、音が漏れる場合がある。
■ノイズの多い環境でもクリアな音声を届けられる
集音性を高める単一指向性マイクと、周囲のノイズを除去するENC（環境ノイズキャンセル）機能により、クリアで聞き取りやすい音声を届けることができる。
■圧迫感や蒸れの少ない快適な装着感
軽量で長時間着けていても疲れにくく、また頭の後ろに固定して使うので髪型が崩れる心配もない。
■USB Type-C、USB A両対応
充電・通信ケーブルにType-CをUSB Aに変換するアダプタが付いているので、タブレットやノートパソコン、デスクトップパソコンなど様々な機器に対応可能だ。
■USB Type-C充電
パソコンのType-CポートやUSBポート、またはAC充電器を使って手軽に充電できる。
■充電しながら通話可能
有線接続時はパソコンなどから給電できるので、時間を気にせず使うことができる。
※充電中はBluetooth接続は使えない。
■頭にフィットするしなやかなバンド
フレキシブルタイプで頭にフィットしやすく、長時間装着しても疲れにくくなっている。
■耳元で音量調節可能
タッチセンサーをスライドして、音量の上げ下げができる。
■保管・持ち運びに便利なポーチ付き
ヘッドセットとケーブルをまとめて収納できる。
■Bluetooth・USB有線両対応のオープンイヤーヘッドセット「MM-BTSH73BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
・コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
・60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
・周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
・Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目