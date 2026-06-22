中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年6月21日にXを更新。立憲民主党の蓮舫参院議員や社民党の福島みずほ党首らが写った画像について、被写体が「どっちに傾いているか」を巡り「レスバ」を繰り広げている。

「皆さん本人の右に傾いているんですけど...」

画像は24年6月29日に行われた街頭演説「女性の声が、東京を変える」で撮影されたもの。蓮舫氏、福島氏のほか、共産党の田村智子委員長、杉並区の岸本聡子区長、岩永やす代都議会議員らが写っていた。

26年6月18日頃にXで改めて出回ったこの写真について、杉並区の小林ゆみ区議会議員が「すごい、みんな体が左に傾いてる、、！」と、画像を正面から見て全員が「左」側に片寄っていると揶揄を交えつつポストした。

米山氏はこのポストに反応し、「普通に見て、皆さん本人の右に傾いているんですけど...」と反論。

これに対してさらに意見が寄せられると、米山氏は「通常の日本語ではこの状態を『右に傾いている』と言いますが、話者は自分から見て左に傾いている事をもって、日本語の通常の用法を無視しして、『左に傾いている』と言い張っている」と指摘。

また、「尚当り前ですが、体の向きと政治的主張は無関係です」とつづった。

その後、ポストは皮肉を表現していたと指摘されると、「私も分かった上で、その皮肉の馬鹿馬鹿しさを指摘しています」とコメントした。