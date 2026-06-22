あのポーズが原宿に！『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』特別ビジュアルが限定登場

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語となる映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、スパイダーマンが「I LOVE YOU」のハンドサインを送る特別ビジュアルと、最高のアクションシーンの裏側を収めた特別映像が公開された。

世界が僕を忘れても。スパイダーマンの愛を表現した特別ビジュアル

前作映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年。愛する恋人MJや親友ネッドらを危険から遠ざけるために、＜世界中の人々から自分の記憶を消す＞というあまりにも切ない決断を下したピーター。以降、自分が忘れられた世界のなかで、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に、人知れずニューヨークの街を守り続けている。

今回公開された特別ビジュアルは、スパイダーマンが糸を出す際のおなじみのハンドポーズが、普段我々が見る向きとは異なり、スパイダーマン視点で映し出されている。スパイダーマンが街を飛び回り、人々を救うために糸を放つこのハンドサインは、奇しくも「I LOVE YOU（愛している）」を伝える世界共通のハンドサインなのだ。たとえ世界中の人々から自分が忘れさられても、世界を守り続けるスパイダーマンの愛を表現した特別ビジュアルとなっている。

このビジュアルは、6月22日（月）より一週間、ラフォーレ原宿にて掲出される。スパイダーマンとの親和性の高いストリートカルチャーの街・原宿を発信源に、日本全国へ向けて「I Love You」のメッセージが届けられる。

トム・ホランドがCGなしのアクション撮影を振り返る特別映像

新たに公開された撮影時の特別映像のなかにも、スパイダーマンを応援するファンに惜しみなく愛を送るスパイダーマンの姿が映し出されており、監督のデスティン・ダニエル・クレットンが言葉通り、スパイダーマンがどれだけ世界中の人から愛されているかが実感できる映像となっている。

愛する人たちを守るために、街中を飛び回るスパイダーマン。その最高に激しいアクションシーンに挑んだのは、運動神経が抜群で、日々のトレーニングも欠かさないトム・ホランドだ。そんな彼がリアルにこだわった撮影を振り返り、「これまでの中でも、間違いなく最高のアクションが撮れたと思っています。ほとんどのスタントをCGに頼らず、その場で実際に撮影したんです。車が次々と爆発するストリートにスパイダーマンが立っている--それだけで、とにかく理屈抜きに最高でした。映画を観てくれる皆さんも、きっとその場にいるような臨場感を味わってもらえるはずです！」と感慨深げに自信をのぞかせた。

本作では孤独で過酷な戦いへと巻き込まれていくスパイダーマン。その指先に込められた想いは、決して変わることはない。

ハルクの登場や見えない敵の脅威など、謎に包まれた物語の全貌

予告編がわずか4日間で10億回再生を突破し、世界的な話題となった本作だが、物語の全貌は未だ多くの謎に包まれている。

人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生し、“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた。

ピーターに訪れる変化はもちろん、アベンジャーズの一員であるブルース・バナー＝ハルクとの関わりや、次々に襲い来るヴィランたちの全貌、孤立無援なピーターに訪れる＜見えない敵＞の脅威と試練、そして愛するMJや親友ネッドとの再会の行方など、＜新章＞スパイダーマンの続報に期待が高まる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開情報

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日（金）全国の映画館で公開。（海外ドラマNAVI）

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