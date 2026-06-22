トム・ホランド主演のマーベル映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、その先の続編はあるのだろうか。監督のデスティン・ダニエル・クレットンが、今後について意味深なコメントを残している。

米Deadlineのポッドキャスト「」に出演したクレットンは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の次回作、いわゆる『スパイダーマン5』について、すでに検討が始まっているのか、それとも本作を最後の一本として見ているのかと質問された。これにクレットンは、「最後のスパイダーマンなんて、あるのでしょうか？」と切り返しつつ、「みんな、この映画を“最後のスパイダーマン”だと思って観に行くべきです」と語った。

もちろん、これは『ブランド・ニュー・デイ』がホランド版スパイダーマンの最終作になると明言したものではない。続編の可能性についても、クレットンは具体的には語っていない。あくまで本作については、先の展開を前提にするのではなく、一本の映画として全力で受け止めてほしいということだろう。

『ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）以来となるホランド版スパイダーマン単独映画。前作のラストでは、ピーター・パーカーの存在が人々の記憶から消え、彼は再びひとりで歩み出すことになった。新作では、その後のピーターの物語が描かれる。

最近では、ホランド自身もスパイダーマン役の“次の世代”について語っている。ホランドは、自身の任期がいつか終わった後も、次にスパイダーマンを演じる俳優にとってメンターのような存在になれたらと発言。後継者を育てられたら、「夕陽に向かってスイングして去ってもいい」とし、その後継候補としてNetflixドラマ「アドレセンス」で注目を集めた若手俳優オーウェン・クーパーの。

現時点で、『スパイダーマン5』の実現は発表されていない。『ブランド・ニュー・デイ』の先にホランド版ピーターの物語が続くのか、それともいつか新たな世代へと受け継がれていくのかは、まだわからない。ただ、クレットン監督の言葉を踏まえれば、観客としては“これが最後かもしれない”という気持ちで劇場に向かうのがよさそうだ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日、日米同時公開予定。

Source: