鎮西寿々歌主演ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』 FRUITS ZIPPER「センセーション」がコラボソングに決定
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務めるホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）のコラボソングに、FRUITS ZIPPERの楽曲「センセーション」が決まった。あわせて、同楽曲を使用したスペシャル予告映像とメンバーコメント映像が解禁された。
【動画】コラボソング「センセーション」SP予告＆FRUITS ZIPPERメンバーコメント映像
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ――若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーだ。
解禁されたスペシャル予告は、鎮西の絶叫シーンからスタート。禁断の遊びを実行した学生たちが次々と怪異に襲われる様子が映し出されるほか、星乃、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら若手キャスト陣に加え、染谷将太演じる謎の男の姿も登場。学校に忍び寄る不穏な気配を感じさせる映像となっている。
映像内で流れるコラボソング「センセーション」は、“NEW KAWAII”を掲げるFRUITS ZIPPERのイメージを覆すような、疾走感あふれるクールなナンバー。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは「ねぇ、アソぼ？」という印象的な歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。
さらに、FRUITS ZIPPERメンバーからのコメント映像も到着。メンバーの櫻井優衣は、「おすずが主演の映画で、自分たちの曲がコラボレーションできることがすっごくうれしい！」「夢がかなったような気持ち」とコメントし、喜びを爆発させる。また、本作で楽しみにしているポイントについて、松本かれんは「おすずは怖がりでびっくり屋さんなので、おすずがお化けと対面するシーンが楽しみ！」と語り、鎮西の新たな挑戦に期待を寄せた。
鎮西は本作で映画単独初主演、さらにホラー映画初挑戦。アイドルやモデルとしてのイメージを封印し、怪異に翻弄される主人公役に挑む。
FRUITS ZIPPERの楽曲と清水監督によるJホラーが融合した異色のコラボレーション。鎮西の新境地とともに、どのような化学反応が生まれるのか注目だ。
【動画】コラボソング「センセーション」SP予告＆FRUITS ZIPPERメンバーコメント映像
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ――若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーだ。
映像内で流れるコラボソング「センセーション」は、“NEW KAWAII”を掲げるFRUITS ZIPPERのイメージを覆すような、疾走感あふれるクールなナンバー。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは「ねぇ、アソぼ？」という印象的な歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。
さらに、FRUITS ZIPPERメンバーからのコメント映像も到着。メンバーの櫻井優衣は、「おすずが主演の映画で、自分たちの曲がコラボレーションできることがすっごくうれしい！」「夢がかなったような気持ち」とコメントし、喜びを爆発させる。また、本作で楽しみにしているポイントについて、松本かれんは「おすずは怖がりでびっくり屋さんなので、おすずがお化けと対面するシーンが楽しみ！」と語り、鎮西の新たな挑戦に期待を寄せた。
鎮西は本作で映画単独初主演、さらにホラー映画初挑戦。アイドルやモデルとしてのイメージを封印し、怪異に翻弄される主人公役に挑む。
FRUITS ZIPPERの楽曲と清水監督によるJホラーが融合した異色のコラボレーション。鎮西の新境地とともに、どのような化学反応が生まれるのか注目だ。