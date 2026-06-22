サッカー元日本代表の本田圭佑（40）は、日本テレビの日本―チュニジア戦の中継で今大会2度目の解説を担当した。ユニークな語録が飛び出す一方で上田のゴールを予言するなど、超一流の“サッカー眼”も披露した。

予言が飛び出したのは前半22分ごろ。上田の動きを見ながら「今日は上田さん、絶対点取る気がする」と口走った。その理由を実況アナに聞かれると、先制点の後、上田が突破した際にシュートせずにパスをしたことに注目。「力抜けてると思うんです」と解説した。すると、前半31分に上田が見事にゴール。本田は「神シュート！」と絶叫した。

予言は続く。後半30分ごろに「4点取ったら（日本のW杯での）新記録？これ、いくよ」。その8分後に上田が2ゴール目を決めた。本田はオランダ戦でも終盤に「そろそろいける」と語り、その直後に日本が同点ゴールを決めた。この日は「左足ピョン」「イケイケドンドン」など語録もさく裂。代表と同様、本田の解説も乗りに乗っている。

【チュニジア戦の本田語録】

「左足ピョンやって。うまっ！」 （鎌田の先制弾に）

「2ミリぐらい入ってたで」 （前半10分の冨安のシュートに）

「股、サイドネットは神」 （上田の1点目を評して）

「今日は99.9999％勝ちます。だからサッカーではたまに

しかないイケイケドンドンで」（3点目が入った直後に）

「なんでファウルちゃうねん！ふざけんなよ！」（後半34分、鈴木唯が倒され）

「素晴らしい！今ので10分は話したい」 （後半30分、冨安のシュートブロックに）