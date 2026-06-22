やってはいけない「朝ごはん」のタブー！ 1口目に食べると“金運を下げる”食べ物とは？
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「金運を育てる朝ごはん」について、解説します。
占いの根底には、先人たちの知恵がたっぷりと詰まっています。観察力、洞察力、そして、感性が強かった賢人たちが、この世界にあるすべてのことに意味を持たせ、特性、相性などを関連付けて考察し、生み出されたものだからです。この流れで、日常のあれこれにも、吉凶があります。
今回は、朝ごはんについて考察しましょう。
▼1. どっちが金運アップ？ 朝ごはんを食べる、抜く
あなたの体に聞いてみましょう。より調子がいい方が、答えです。
食べてもいい、食べなくてもいい、常識に捉われずに、自分で答えを選んで。
▼2. 食べるとしたら、何時？
朝7時〜9時。
理想は、土生金（どしょうきん）で、朝7時〜9時。昔の時間の数え方、十二時辰（じゅうにじしん）で十二支を2時間ごとに24時間に割り振り、「辰の刻（たつのこく）」となります。お昼の12時を「正午」と呼ぶように、この辰の刻は、「食時（しょくじ）」と呼ばれています。
▼3. 何を食べればいいの？
五行の「土」を補う食べ物
・野菜、穀物、豆など大地の恵み
・スープや雑炊など、温かいメニュー
五行の「金」を補う食べ物
・白い食べ物、大根、タマネギ、白ごまなど
・金色を連想させる、たまご、かぼちゃ、さつまいも、栗、とうもろこしなど
▼4. やってはいけない朝ごはんのタブーは？
赤い食材から口に運ぶことです。
赤は「火」の象徴、最初に食べてしまうと、どんなに金運アップ食材を食べても消してしまうもの。トマトや赤パプリカ、唐辛子など、パッと目立つものは、2口目以降に！
ちなみに、梅干しはどちらかといえば、赤い見た目をしていますが、酸味が先に立ち、五行の「木」の要素が強く出ます。
▼リアルな問題
もしも辰の刻に食べられない場合は？
朝3〜5時（寅の刻）、朝5〜7時（卯の刻）は、いずれも「木」の属性。野菜から食べる、酸っぱい味を加えることで運気の滋養となります。
朝9〜11時（巳の刻）は「火」の属性。この時間に朝ごはんを食べると、金運を溶かす可能性が高め。借金があるなど、マイナスを抱えている時は、あえてこの時間を選ぶのもよさそう。
まず、殻を割る時に「運が開けますように」と願ってみます。日常的で、シンプルな行為にも、祈りを込めてみるのです。
食べ方も多様性に満ちています。ゆでたまごや茶碗蒸しのように「固める」ことで、お金をまとめる。商談などがある時は、割った後に混ぜて作る「スクランブルエッグ」や「かきたま汁」などが応援してくれるでしょう。
目玉焼きは、膜が被らないように作る方が、金運が上がります。大金を動かす時には、かつ丼、親子丼などで、1つにまとめて。
開運は、ゲン担ぎ。今日も生かされている感謝と喜びで、生きていくためのお金の力を高めて。
おいしい人生を召し上がれ。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
占いの根底には、先人たちの知恵がたっぷりと詰まっています。観察力、洞察力、そして、感性が強かった賢人たちが、この世界にあるすべてのことに意味を持たせ、特性、相性などを関連付けて考察し、生み出されたものだからです。この流れで、日常のあれこれにも、吉凶があります。
今回は、朝ごはんについて考察しましょう。
金運を育てる朝ごはん金運アップの面から、朝ごはんについて考えてみましょう。
▼1. どっちが金運アップ？ 朝ごはんを食べる、抜く
あなたの体に聞いてみましょう。より調子がいい方が、答えです。
食べてもいい、食べなくてもいい、常識に捉われずに、自分で答えを選んで。
▼2. 食べるとしたら、何時？
朝7時〜9時。
理想は、土生金（どしょうきん）で、朝7時〜9時。昔の時間の数え方、十二時辰（じゅうにじしん）で十二支を2時間ごとに24時間に割り振り、「辰の刻（たつのこく）」となります。お昼の12時を「正午」と呼ぶように、この辰の刻は、「食時（しょくじ）」と呼ばれています。
▼3. 何を食べればいいの？
五行の「土」を補う食べ物
・野菜、穀物、豆など大地の恵み
・スープや雑炊など、温かいメニュー
五行の「金」を補う食べ物
・白い食べ物、大根、タマネギ、白ごまなど
・金色を連想させる、たまご、かぼちゃ、さつまいも、栗、とうもろこしなど
▼4. やってはいけない朝ごはんのタブーは？
赤い食材から口に運ぶことです。
赤は「火」の象徴、最初に食べてしまうと、どんなに金運アップ食材を食べても消してしまうもの。トマトや赤パプリカ、唐辛子など、パッと目立つものは、2口目以降に！
ちなみに、梅干しはどちらかといえば、赤い見た目をしていますが、酸味が先に立ち、五行の「木」の要素が強く出ます。
▼リアルな問題
もしも辰の刻に食べられない場合は？
朝3〜5時（寅の刻）、朝5〜7時（卯の刻）は、いずれも「木」の属性。野菜から食べる、酸っぱい味を加えることで運気の滋養となります。
朝9〜11時（巳の刻）は「火」の属性。この時間に朝ごはんを食べると、金運を溶かす可能性が高め。借金があるなど、マイナスを抱えている時は、あえてこの時間を選ぶのもよさそう。
さらに金運をアップさせるにはたまごを食べましょう。
まず、殻を割る時に「運が開けますように」と願ってみます。日常的で、シンプルな行為にも、祈りを込めてみるのです。
食べ方も多様性に満ちています。ゆでたまごや茶碗蒸しのように「固める」ことで、お金をまとめる。商談などがある時は、割った後に混ぜて作る「スクランブルエッグ」や「かきたま汁」などが応援してくれるでしょう。
目玉焼きは、膜が被らないように作る方が、金運が上がります。大金を動かす時には、かつ丼、親子丼などで、1つにまとめて。
開運は、ゲン担ぎ。今日も生かされている感謝と喜びで、生きていくためのお金の力を高めて。
おいしい人生を召し上がれ。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)