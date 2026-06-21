平成フラミンゴ・RIHO、伊東純也に“推し変”宣言 ゴール的中で「予言者」認定 次戦スウェーデン戦も勝利予想【W杯2026】
2人組YouTuber・平成フラミンゴのNICO（31）、RIHO（32）が21日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた『マクドナルド×コカ・コーラ FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング』に出席。サッカーファンとともに、日本代表対チュニジア戦を観戦した。
【動画】日本vsチュニジア戦 六本木でサポーターが大熱狂
試合前、RIHOは「今日は伊東純也選手が決めそうな気がする」と期待を寄せていたが、前半終了時には「推し変しちゃいました」と笑顔ですっかり伊東のファンに。すると後半24分、上田綺世のパスを受けた伊東がチーム3点目となるゴールを決め、イベントMCのハリー杉山（41）から「予言者」と称えられた。
“予言”を的中させたRIHOは、その勢いのまま次戦のスウェーデン戦も大胆予想。「鎌田選手がまた1点決めると思います」と語り、「日本が2-0で勝ちます」と勝利を予測。これにハリーは「これで当たったら本当に予言者ですね」と期待を寄せ、会場を盛り上げた。
日本代表は第2戦となったチュニジア戦で、鎌田大地、上田綺世、伊東純也らのゴールで4-0と快勝。この日のパブリックビューイングには、元サッカー日本代表の本並健治、声優の白井悠介、ハリー杉山らも参加し、日本代表の勝利を見届けた。
【動画】日本vsチュニジア戦 六本木でサポーターが大熱狂
試合前、RIHOは「今日は伊東純也選手が決めそうな気がする」と期待を寄せていたが、前半終了時には「推し変しちゃいました」と笑顔ですっかり伊東のファンに。すると後半24分、上田綺世のパスを受けた伊東がチーム3点目となるゴールを決め、イベントMCのハリー杉山（41）から「予言者」と称えられた。
日本代表は第2戦となったチュニジア戦で、鎌田大地、上田綺世、伊東純也らのゴールで4-0と快勝。この日のパブリックビューイングには、元サッカー日本代表の本並健治、声優の白井悠介、ハリー杉山らも参加し、日本代表の勝利を見届けた。