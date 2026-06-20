スペイン・セビリアにてエンターテインメントフェスティバル「Mangafest Summer Edition 2026」が2026年6月20日から6月21日に開催されている（現地時間）。

【写真】昨年のワークショップ・イベントの様子

「Mangafest」は、年間を通じてスペイン各地で開催されているアニメ、マンガ、ゲームファンが集う大規模イベント。スペイン国内では最大級の規模を誇り、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」のセルシスが協賛に参加している。（2024年から継続中）

今回のイベントでは、現地のデジタルクリエイティブに特化したオンラインアートスクール「Academia Red Panda」と協力し、「CLIP STUDIO PAINT」を使用したワークショップを開催する。あわせて、イベント主催のイラストコンテストの受賞者や来場者には「CLIP STUDIO PAINT」が進呈される。

セルシスは、クリエイターの創作活動を支援するとともに、グローバル市場における「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上と新規ユーザーとの接点強化を目的に、本イベントへの協賛を継続している。

（文=リアルサウンド ブック編集部）