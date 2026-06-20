舘ひろし、「石プロ」時代の後輩が登場 当時のスパルタ指導をぶっちゃけ
俳優の舘ひろしが21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【写真】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろし。
1986年の放送開始以来、日本中に一大旋風を巻き起こし続ける伝説の刑事ドラマ『あぶない刑事』。相棒・柴田恭兵とともに世に送り出したスタイリッシュな刑事像の裏側に林修が斬り込む！劇中、有名なあの「セクシー大下、ダンディー鷹山」というおなじみのフレーズについて、舘は「実はただ現場でおふざけで言ったアドリブ。それがそのまま定着しちゃった（笑）」と柴田恭兵とのコミカルな掛け合いから生まれた衝撃の舞台裏を告白する。
さらに、舘ひろしの代名詞とも言えるサングラス姿の裏には、「セリフを覚えていかなかったから、カンペを見るために便利だった」という前代未聞の撮影舞台裏をぶっちゃけ、型破りなトップスターの素顔を明かす。
さらに話題は、数々の伝説を遺した「石原プロ」時代の固い絆、外見からは想像もつかない愛に満ちた“厳格な教育方針”へ。 ここで、かつて石原軍団でともに活動した石原良純がVTRで登場。良純は、当時の絶対的リーダー・渡哲也さんから下された「ひろし、良純をちゃんと教育しておけ」という密命によって、先輩である舘から受けた当時の熱すぎるスパルタ指導の瞬間をユーモアたっぷりに大ぶっちゃけ。今だから笑える軍団内の微笑ましい上下関係の裏話も暴露。その一方で、「女性には徹底的に優しい、世界一ジェントルマンな軍団だった」と、硬派な男たちが貫いた真の紳士な素顔を明かす。
【写真】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろし。
1986年の放送開始以来、日本中に一大旋風を巻き起こし続ける伝説の刑事ドラマ『あぶない刑事』。相棒・柴田恭兵とともに世に送り出したスタイリッシュな刑事像の裏側に林修が斬り込む！劇中、有名なあの「セクシー大下、ダンディー鷹山」というおなじみのフレーズについて、舘は「実はただ現場でおふざけで言ったアドリブ。それがそのまま定着しちゃった（笑）」と柴田恭兵とのコミカルな掛け合いから生まれた衝撃の舞台裏を告白する。
さらに話題は、数々の伝説を遺した「石原プロ」時代の固い絆、外見からは想像もつかない愛に満ちた“厳格な教育方針”へ。 ここで、かつて石原軍団でともに活動した石原良純がVTRで登場。良純は、当時の絶対的リーダー・渡哲也さんから下された「ひろし、良純をちゃんと教育しておけ」という密命によって、先輩である舘から受けた当時の熱すぎるスパルタ指導の瞬間をユーモアたっぷりに大ぶっちゃけ。今だから笑える軍団内の微笑ましい上下関係の裏話も暴露。その一方で、「女性には徹底的に優しい、世界一ジェントルマンな軍団だった」と、硬派な男たちが貫いた真の紳士な素顔を明かす。