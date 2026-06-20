身長を知って驚いた「30代男性俳優」ランキング！ 2位「竹内涼真」、わずか4票差の1位は？
映画やドラマで存在感を放つ30代男性俳優の皆さん。彼らは画面越しに伝わってくるオーラから実際の身長よりも高く感じたり、逆に実際の身長を知って驚いたりした経験はありませんか？
All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「身長を知って驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、竹内涼真さんです。
1993年生まれの竹内さんは、2013年に女性ファッション誌『mina』（主婦の友社）の男性モデルを決めるオーディションで初代グランプリを受賞。その後は特撮ドラマ『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）の主演を務めるなどで注目を集め、これまで数多くの作品に起用されています。2025年には夏帆さんとのダブル主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットを記録。身長は187cmで、メディアを通して「190cmを目指したい」とも語っています。
アンケート回答では、「180前後だと思ったら想像以上に高かった」（20代女性／三重県）、「爽やかな好青年からワイルドな役柄まで幅広く演じているため高身長なイメージはありましたが、まさか185cmを大きく超える187cmもの圧倒的な体躯を誇っているとは思わなかったから」（30代男性／富山県）、「舞台で見たが、とても背が高くて驚いた。舞台映えしていてかっこよかった」（40代女性／鹿児島県）などのコメントが集まりました。
1位に輝いたのは、中村倫也さんです。
1986年生まれの中村さんは、2005年に俳優デビュー。2018年に放送されたNHK連続テレビ小説『半分、青い。』での演技力が話題となり、その後は“カメレオン俳優”と評価されるようになりました。2026年5月公開の映画『君のクイズ』では主演に抜てき。身長は170cmですが、スクリーンやドラマでの演技に存在感があるため、実際の身長を知って驚いたという声が多く集まりました。
回答者からは、「中村倫也さんが170cmと聞いて驚いたのは、テレビや映画で見ていると実際の身長以上に大きく見えるからです。落ち着いた雰囲気や存在感があり、どの作品でも自然と目を引くため、もっと高身長なイメージを持っていました。また、共演者とのバランスやスタイルの良さからも、170cm前後には見えず、175cm以上あるように感じていました」（20代女性／愛知県）、「もっと身長があるものだと思っていたから」（50代男性／神奈川県）、「ドラマで見た感じもう少し身長があると思っていた」（30代女性／宮城県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「身長を知って驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します。
2位：竹内涼真（187cm）／39票
2位に選ばれたのは、竹内涼真さんです。
1993年生まれの竹内さんは、2013年に女性ファッション誌『mina』（主婦の友社）の男性モデルを決めるオーディションで初代グランプリを受賞。その後は特撮ドラマ『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）の主演を務めるなどで注目を集め、これまで数多くの作品に起用されています。2025年には夏帆さんとのダブル主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットを記録。身長は187cmで、メディアを通して「190cmを目指したい」とも語っています。
アンケート回答では、「180前後だと思ったら想像以上に高かった」（20代女性／三重県）、「爽やかな好青年からワイルドな役柄まで幅広く演じているため高身長なイメージはありましたが、まさか185cmを大きく超える187cmもの圧倒的な体躯を誇っているとは思わなかったから」（30代男性／富山県）、「舞台で見たが、とても背が高くて驚いた。舞台映えしていてかっこよかった」（40代女性／鹿児島県）などのコメントが集まりました。
1位：中村倫也（170cm）／43票
1位に輝いたのは、中村倫也さんです。
1986年生まれの中村さんは、2005年に俳優デビュー。2018年に放送されたNHK連続テレビ小説『半分、青い。』での演技力が話題となり、その後は“カメレオン俳優”と評価されるようになりました。2026年5月公開の映画『君のクイズ』では主演に抜てき。身長は170cmですが、スクリーンやドラマでの演技に存在感があるため、実際の身長を知って驚いたという声が多く集まりました。
回答者からは、「中村倫也さんが170cmと聞いて驚いたのは、テレビや映画で見ていると実際の身長以上に大きく見えるからです。落ち着いた雰囲気や存在感があり、どの作品でも自然と目を引くため、もっと高身長なイメージを持っていました。また、共演者とのバランスやスタイルの良さからも、170cm前後には見えず、175cm以上あるように感じていました」（20代女性／愛知県）、「もっと身長があるものだと思っていたから」（50代男性／神奈川県）、「ドラマで見た感じもう少し身長があると思っていた」（30代女性／宮城県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)