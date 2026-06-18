Travis Japanのアメリカ旅、最終目的地はLA！7人でデビュー曲のジャケット写真を撮影した思い出のスタジオへ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』（ディズニープラス）。このたび、最終話となるEpisode 10のあらすじと、先行カットが解禁された。

■メンバー同士の絆と未来への決意を誓う7人

いよいよ残すところ最終話のみとなった、Travis Japan7人の”原点に立ち返る“夏休み。

今回解禁されたのは、6月19日に配信となるEpisode 10のあらすじと先行カット2点。

【Episode 10】では、7人が再会を果たしたアリゾナ州セドナの街で集合写真を撮ることに。道中NoelとMachuのふたりは、パワースポットとして有名な岩山カセドラルロック登山に挑戦。一方のChaka、Umi、Shime、Shizu、Gentaの5人は、スライド・ロック州立公園にある川で、大騒ぎ。

そして、大自然を体感した7人は、アメリカを象徴する大陸横断道路“ルート66”を通って、この旅の最終目的地カリフォルニア州ロサンゼルスを目指す。途中、ディズニー＆ピクサー映画『カーズ』に登場するラジエーター・スプリングスのモデルになったという、街・セリグマンや、ロバが町中を歩き回る街オートマンを満喫。いよいよ、LAに到着した彼らは、デビュー曲のジャケット写真を撮影した思い出のスタジオへ――。そこで彼らは、7人の絆と未来への決意を誓う。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

ディズニープラスにて独占配信中

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/