【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
76751.94 ボリンジャー:＋3σ(13週)
74218.96 ボリンジャー:＋3σ(25日)
73963.74 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71644.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)
71258.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
71053.49 ★日経平均株価18日終値
69317.50 新値三本足陰転値
68570.69 ボリンジャー:＋2σ(26週)
68319.18 6日移動平均線
68298.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66867.17 均衡表転換線(日足)
66536.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)
65345.42 均衡表基準線(日足)
65337.79 25日移動平均線
65010.03 均衡表転換線(週足)
63177.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62377.40 ボリンジャー:-1σ(25日)
61429.16 13週移動平均線
60690.39 均衡表基準線(週足)
59862.99 均衡表雲上限(日足)
59518.23 75日移動平均線
59417.01 ボリンジャー:-2σ(25日)
57784.59 26週移動平均線
57179.12 均衡表雲下限(日足)
56456.62 ボリンジャー:-3σ(25日)
56321.56 ボリンジャー:-1σ(13週)
53430.31 200日移動平均線
52391.54 ボリンジャー:-1σ(26週)
51213.97 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46998.49 ボリンジャー:-2σ(26週)
46106.38 ボリンジャー:-3σ(13週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41605.44 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.17(前日94.72)
ST.Slow(9日) 90.82(前日79.75)
ST.Fast(13週) 90.73(前日90.74)
ST.Slow(13週) 91.65(前日91.65)
［2026年6月18日］
株探ニュース
76751.94 ボリンジャー:＋3σ(13週)
74218.96 ボリンジャー:＋3σ(25日)
73963.74 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71644.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)
71258.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
71053.49 ★日経平均株価18日終値
69317.50 新値三本足陰転値
68570.69 ボリンジャー:＋2σ(26週)
68319.18 6日移動平均線
68298.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66867.17 均衡表転換線(日足)
66536.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)
65345.42 均衡表基準線(日足)
65337.79 25日移動平均線
65010.03 均衡表転換線(週足)
63177.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62377.40 ボリンジャー:-1σ(25日)
61429.16 13週移動平均線
60690.39 均衡表基準線(週足)
59862.99 均衡表雲上限(日足)
59518.23 75日移動平均線
59417.01 ボリンジャー:-2σ(25日)
57784.59 26週移動平均線
57179.12 均衡表雲下限(日足)
56456.62 ボリンジャー:-3σ(25日)
56321.56 ボリンジャー:-1σ(13週)
53430.31 200日移動平均線
52391.54 ボリンジャー:-1σ(26週)
51213.97 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46998.49 ボリンジャー:-2σ(26週)
46106.38 ボリンジャー:-3σ(13週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41605.44 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.17(前日94.72)
ST.Slow(9日) 90.82(前日79.75)
ST.Fast(13週) 90.73(前日90.74)
ST.Slow(13週) 91.65(前日91.65)
［2026年6月18日］
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