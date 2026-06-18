　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

76751.94　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
74218.96　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
73963.74　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
71644.34　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
71258.57　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

71053.49　　★日経平均株価18日終値

69317.50　　新値三本足陰転値
68570.69　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
68319.18　　6日移動平均線
68298.18　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
66867.17　　均衡表転換線(日足)
66536.75　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
65345.42　　均衡表基準線(日足)
65337.79　　25日移動平均線
65010.03　　均衡表転換線(週足)
63177.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62377.40　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61429.16　　13週移動平均線
60690.39　　均衡表基準線(週足)
59862.99　　均衡表雲上限(日足)
59518.23　　75日移動平均線
59417.01　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57784.59　　26週移動平均線
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
56456.62　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56321.56　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53430.31　　200日移動平均線
52391.54　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51213.97　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
46998.49　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46106.38　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
41605.44　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.17(前日94.72)
ST.Slow(9日)　　90.82(前日79.75)

ST.Fast(13週)　 90.73(前日90.74)
ST.Slow(13週)　 91.65(前日91.65)

［2026年6月18日］

株探ニュース