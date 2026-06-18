[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1569銘柄・下落963銘柄（東証終値比）
6月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2635銘柄。東証終値比で上昇は1569銘柄、下落は963銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが133銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2134> 北浜ＣＰ 31.8 +5.8（ +22.3%）
2位 <3997> Ｔワークス 377 +59（ +18.6%）
3位 <8254> さいか屋 288 +39（ +15.7%）
4位 <4593> ヘリオス 298 +32（ +12.0%）
5位 <7859> アルメディオ 287 +25（ +9.5%）
6位 <5802> 住友電 13188 +988（ +8.1%）
7位 <2586> フルッタ 114 +6（ +5.6%）
8位 <7048> ベルトラ 158 +8（ +5.3%）
9位 <8894> レボリュー 27 +1（ +3.8%）
10位 <9424> 日本通信 117.9 +3.9（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3681> ブイキューブ 15.1 -0.9（ -5.6%）
2位 <6177> アップバンク 81 -3（ -3.6%）
3位 <6634> ＪＮグループ 83 -3（ -3.5%）
4位 <5250> ＧＭＯプラ 1098 -37（ -3.3%）
5位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 20.4 -0.6（ -2.9%）
6位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 60.5 -1.5（ -2.4%）
7位 <6997> 日ケミコン 5400 -130（ -2.4%）
8位 <3266> ファンクリＧ 80.1 -1.9（ -2.3%）
9位 <2370> メディネット 25.4 -0.6（ -2.3%）
10位 <4883> モダリス 34.2 -0.8（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 13188 +988（ +8.1%）
2位 <6526> ソシオネクス 2639 +35.0（ +1.3%）
3位 <4062> イビデン 26000 +285（ +1.1%）
4位 <6762> ＴＤＫ 3890 +35（ +0.9%）
5位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 302.6 +2.6（ +0.9%）
6位 <7453> 良品計画 3588 +26.0（ +0.7%）
7位 <6976> 太陽誘電 20000 +140（ +0.7%）
8位 <5803> フジクラ 4490.1 +29.1（ +0.7%）
9位 <5201> ＡＧＣ 7607 +43（ +0.6%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2518.1 +14.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 5821.9 -87.1（ -1.5%）
2位 <9107> 川崎汽 2478.1 -34.9（ -1.4%）
3位 <6146> ディスコ 84430 -560（ -0.7%）
4位 <6103> オークマ 4435.5 -24.5（ -0.5%）
5位 <1928> 積水ハウス 3260.4 -15.6（ -0.5%）
6位 <5333> ＮＧＫ 7273.9 -34.1（ -0.5%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4566.7 -21.3（ -0.5%）
8位 <8304> あおぞら銀 2818.4 -13.1（ -0.5%）
9位 <6841> 横河電 5452.9 -25.1（ -0.5%）
10位 <4543> テルモ 2249 -10.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2134> 北浜ＣＰ 31.8 +5.8（ +22.3%）
2位 <3997> Ｔワークス 377 +59（ +18.6%）
3位 <8254> さいか屋 288 +39（ +15.7%）
4位 <4593> ヘリオス 298 +32（ +12.0%）
5位 <7859> アルメディオ 287 +25（ +9.5%）
6位 <5802> 住友電 13188 +988（ +8.1%）
7位 <2586> フルッタ 114 +6（ +5.6%）
8位 <7048> ベルトラ 158 +8（ +5.3%）
9位 <8894> レボリュー 27 +1（ +3.8%）
10位 <9424> 日本通信 117.9 +3.9（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3681> ブイキューブ 15.1 -0.9（ -5.6%）
2位 <6177> アップバンク 81 -3（ -3.6%）
3位 <6634> ＪＮグループ 83 -3（ -3.5%）
4位 <5250> ＧＭＯプラ 1098 -37（ -3.3%）
5位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 20.4 -0.6（ -2.9%）
6位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 60.5 -1.5（ -2.4%）
7位 <6997> 日ケミコン 5400 -130（ -2.4%）
8位 <3266> ファンクリＧ 80.1 -1.9（ -2.3%）
9位 <2370> メディネット 25.4 -0.6（ -2.3%）
10位 <4883> モダリス 34.2 -0.8（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 13188 +988（ +8.1%）
2位 <6526> ソシオネクス 2639 +35.0（ +1.3%）
3位 <4062> イビデン 26000 +285（ +1.1%）
4位 <6762> ＴＤＫ 3890 +35（ +0.9%）
5位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 302.6 +2.6（ +0.9%）
6位 <7453> 良品計画 3588 +26.0（ +0.7%）
7位 <6976> 太陽誘電 20000 +140（ +0.7%）
8位 <5803> フジクラ 4490.1 +29.1（ +0.7%）
9位 <5201> ＡＧＣ 7607 +43（ +0.6%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2518.1 +14.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 5821.9 -87.1（ -1.5%）
2位 <9107> 川崎汽 2478.1 -34.9（ -1.4%）
3位 <6146> ディスコ 84430 -560（ -0.7%）
4位 <6103> オークマ 4435.5 -24.5（ -0.5%）
5位 <1928> 積水ハウス 3260.4 -15.6（ -0.5%）
6位 <5333> ＮＧＫ 7273.9 -34.1（ -0.5%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4566.7 -21.3（ -0.5%）
8位 <8304> あおぞら銀 2818.4 -13.1（ -0.5%）
9位 <6841> 横河電 5452.9 -25.1（ -0.5%）
10位 <4543> テルモ 2249 -10.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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