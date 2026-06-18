　6月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2635銘柄。東証終値比で上昇は1569銘柄、下落は963銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが133銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 31.8　 +5.8（ +22.3%）
2位 <3997>　Ｔワークス　　　　　377　　+59（ +18.6%）
3位 <8254>　さいか屋　　　　　　288　　+39（ +15.7%）
4位 <4593>　ヘリオス　　　　　　298　　+32（ +12.0%）
5位 <7859>　アルメディオ　　　　287　　+25（　+9.5%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　13188　 +988（　+8.1%）
7位 <2586>　フルッタ　　　　　　114　　 +6（　+5.6%）
8位 <7048>　ベルトラ　　　　　　158　　 +8（　+5.3%）
9位 <8894>　レボリュー　　　　　 27　　 +1（　+3.8%）
10位 <9424>　日本通信　　　　　117.9　 +3.9（　+3.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3681>　ブイキューブ　　　 15.1　 -0.9（　-5.6%）
2位 <6177>　アップバンク　　　　 81　　 -3（　-3.6%）
3位 <6634>　ＪＮグループ　　　　 83　　 -3（　-3.5%）
4位 <5250>　ＧＭＯプラ　　　　 1098　　-37（　-3.3%）
5位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 20.4　 -0.6（　-2.9%）
6位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　 60.5　 -1.5（　-2.4%）
7位 <6997>　日ケミコン　　　　 5400　 -130（　-2.4%）
8位 <3266>　ファンクリＧ　　　 80.1　 -1.9（　-2.3%）
9位 <2370>　メディネット　　　 25.4　 -0.6（　-2.3%）
10位 <4883>　モダリス　　　　　 34.2　 -0.8（　-2.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5802>　住友電　　　　　　13188　 +988（　+8.1%）
2位 <6526>　ソシオネクス　　　 2639　+35.0（　+1.3%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　26000　 +285（　+1.1%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3890　　+35（　+0.9%）
5位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　302.6　 +2.6（　+0.9%）
6位 <7453>　良品計画　　　　　 3588　+26.0（　+0.7%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　　20000　 +140（　+0.7%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　 4490.1　+29.1（　+0.7%）
9位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 7607　　+43（　+0.6%）
10位 <2432>　ディーエヌエ　　 2518.1　+14.1（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4704>　トレンド　　　　 5821.9　-87.1（　-1.5%）
2位 <9107>　川崎汽　　　　　 2478.1　-34.9（　-1.4%）
3位 <6146>　ディスコ　　　　　84430　 -560（　-0.7%）
4位 <6103>　オークマ　　　　 4435.5　-24.5（　-0.5%）
5位 <1928>　積水ハウス　　　 3260.4　-15.6（　-0.5%）
6位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　 7273.9　-34.1（　-0.5%）
7位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 4566.7　-21.3（　-0.5%）
8位 <8304>　あおぞら銀　　　 2818.4　-13.1（　-0.5%）
9位 <6841>　横河電　　　　　 5452.9　-25.1（　-0.5%）
10位 <4543>　テルモ　　　　　　 2249　-10.0（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース