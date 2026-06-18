当日限定で池田来翔の高校時代の応援歌を使用

ロッテは、19日から21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で、ホームタウン・千葉の魅力が詰まった「ALL FOR CHIBA」を開催する。

19日には、毎年大きな注目を集める習志野高吹奏楽部が来場し、試合前のグラウンドで演奏を行うほか、試合中はホーム外野応援指定席内の特別パフォーマンスエリアで応援に特別参加する。同校は福浦和也2軍監督や池田来翔内野手の母校であり、吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールや全日本マーチングコンテストなどに出場している強豪だ。

当日限定で通常の応援歌に加え、習志野高の応援歌「レッツゴー習志野」や、高校時代に池田の応援歌として使用されていた「エルクンバンチェロ」を試合展開に応じて使用する。同校出身の池田が後輩たちの前で活躍し、勝利の立役者となれるかにも注目が集まる。なお、前回同部が来場した2025年6月13日のヤクルト戦では、同点で迎えた9回裏にワイルドピッチで走者が生還し、5-4でロッテがサヨナラ勝利を収めている。

また、「ALL FOR CHIBA」期間中はご当地キャラクターや千葉にゆかりのあるゲストが来場する。21日には、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美が来場し、始球式を行う予定となっている。（Full-Count編集部）