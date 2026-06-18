【卓球】“ダブル優勝”の張本美和、父親との2ショット添え応援に感謝「久しぶりの個人戦の大会で優勝することができて嬉しい」 『WTTコンテンダー ザグレブ 2026』に出場
卓球女子・日本代表の張本美和（18）が15日、自身のインスタグラムを更新。クロアチアで開催された『WTTコンテンダー ザグレブ 2026』で、女子シングルスと女子ダブルスの2冠を達成したことを報告し、父親との2ショット写真を披露した。
【写真】ユニフォーム姿で並びピース！張本美和＆父親の2ショット ※2枚目
張本は同大会で圧巻のパフォーマンスを披露し、見事にシングルスとダブルスの“ダブル優勝”を達成。張本は「WTTコンテンダーザグレブ シングルスとダブルス優勝することができました」「久しぶりの個人戦の大会で優勝することができて嬉しいです」と、久々の個人戦タイトル獲得への喜びを爆発させた。
そして、ベンチに入り近くで支え続けてくれた父親に対して「お父さんありがとうございました」と感謝し、2ショット写真をアップ。ダブルスを組んだ大藤沙月（22）に向けても「さっちゃん久しぶりだったけどありがとう！」とメッセージを送った。
なお、翌16日には誕生日を迎え「今日で18歳になりました！17歳最後の大会を優勝で終わることができとても良かったです！1年がとても早く過ぎてしまいましたが、今日から新たに18歳のスタートです！支えてくださる全ての方々へ感謝の気持ちを持って、『悔いなく全力で』頑張ります」と、感謝の気持ちと今後への意気込みを記した。
これらの投稿に対し、コメント欄には「芯の強さを感じました」「世界一は近い」「お誕生日もおめでとう」などと、国内外のファンから18歳の節目を祝う言葉や、今後の活躍を期待する熱い声援が多数寄せられている。
【写真】ユニフォーム姿で並びピース！張本美和＆父親の2ショット ※2枚目
張本は同大会で圧巻のパフォーマンスを披露し、見事にシングルスとダブルスの“ダブル優勝”を達成。張本は「WTTコンテンダーザグレブ シングルスとダブルス優勝することができました」「久しぶりの個人戦の大会で優勝することができて嬉しいです」と、久々の個人戦タイトル獲得への喜びを爆発させた。
なお、翌16日には誕生日を迎え「今日で18歳になりました！17歳最後の大会を優勝で終わることができとても良かったです！1年がとても早く過ぎてしまいましたが、今日から新たに18歳のスタートです！支えてくださる全ての方々へ感謝の気持ちを持って、『悔いなく全力で』頑張ります」と、感謝の気持ちと今後への意気込みを記した。
これらの投稿に対し、コメント欄には「芯の強さを感じました」「世界一は近い」「お誕生日もおめでとう」などと、国内外のファンから18歳の節目を祝う言葉や、今後の活躍を期待する熱い声援が多数寄せられている。