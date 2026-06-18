「普通そんなんキレちゃう」お笑い芸人、家族愛あふれるエピソードに反響「漢すぎて泣いた」「最高の親父」
お笑い芸人のくまだまさしさんは6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族とのエピソードを公開しました。
【写真】“ただの荷物持ち”のくまだまさし
その後「奥さん娘がアウトレット行きたいと言うので午後から茨城のアウトレットに行ってきました 俺は何も買わずただの荷物持ち 夜ご飯はディズニー横のイクスピアリに行きました 今家に帰ってきて2人でファッションショーをして楽しんでます」と報告し、「これの為に俺は仕事をやってるんだ」と、家族への愛が伝わる言葉で締めくくりました。掲載した2枚の写真には、大きな買い物袋を抱えたくまださんの姿や、妻と娘とのスリーショットが写っています。
コメントや引用リポストでは「そこで金出すから行けば良い。とかにしないのが素晴らしいです」「あんた最高の親父だよ」「漢すぎて泣いた」「優しいな 身も心も生活も潤ってるんですね」「これの為に俺は仕事をやっているんだ、の一文素敵すぎる………ああ、こんな家族っていいな」「偉すぎる。普通そんなんキレちゃうよ」「こんなの、いいパパすぎるだろ 友達にこれされたら縁切るレベル」「良いパパさんなんだけど娘さんヤバくないかw」と、称賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“ただの荷物持ち”のくまだまさし
「これの為に俺は仕事をやってるんだ」くまださんは「今日は家族でディズニーシーに行く予定を立ててたので仕事をオフに」していたと言います。すると娘が急に「17日友達とディズニーシー行く事になった」と言い、くまださんは「『えーーーー仕事オフにしたのにー』と思ったけどしょうがねぇー 友達同士で行った方が楽しいから、楽しんできなね〜」と言ったそうです。さらに当日、娘から「私も友達もお金キツイからディズニー中止になった」と言われたものの、午前中に予定を入れてしまっていたとのこと。
コメントや引用リポストでは「そこで金出すから行けば良い。とかにしないのが素晴らしいです」「あんた最高の親父だよ」「漢すぎて泣いた」「優しいな 身も心も生活も潤ってるんですね」「これの為に俺は仕事をやっているんだ、の一文素敵すぎる………ああ、こんな家族っていいな」「偉すぎる。普通そんなんキレちゃうよ」「こんなの、いいパパすぎるだろ 友達にこれされたら縁切るレベル」「良いパパさんなんだけど娘さんヤバくないかw」と、称賛の声などが寄せられました。
「今夜は娘と2人でスシローに行った」16日にも「今夜は娘と2人でスシローに行った 『うっっっま』と言って大好きな生ハムバジルモッツァレラを3皿も食べた 月並みですが、子供が美味しそ〜うに御飯を食べてる姿は、それだけで本当嬉しい これの為に俺は仕事をやってるんだ」と、娘とのエピソードを写真付きで披露したくまださん。とてもすてきな親子関係です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)