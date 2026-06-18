サーティワンで発売されている、夏の定番ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」が、人気の「メロン＆ブルー」と新作「白桃＆マスカット」の2種類のフレーバーで登場！

ザクザク氷とシュワシュワ炭酸の夏限定ドリンクです☆

サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2026「メロン＆ブルー／白桃＆マスカット」

価格：各640円（税込）※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

販売期間：2026年6月23日（火）〜8月31日（月）※なくなり次第終了

販売店舗：サーティワン店舗

サーティワンに、期間限定で「ザ・クラッシュソーダ」が登場。

ザクザク氷とシュワシュワ炭酸の組み合わせで暑い夏にぴったりの「ザ・クラッシュソーダ」 が2026年夏も楽しめます！

毎年大人気の「メロン＆ブルー」がさらにおいしくなったことに加え、新作の「白桃＆マスカット」が仲間入り。

カラフルな2層のドリンクに好きなアイスクリームを組み合わせて、この暑い夏を爽やかにおいしく過ごせる一杯です☆

ザ・クラッシュソーダ 白桃＆マスカット

人気の2つのフルーツを組み合わせた「ザ・クラッシュソーダ 白桃＆マスカット」

フレッシュなもぎたての桃をイメージしたシロップと、芳醇なマスカットが香る甘いシロップを絶妙なバランスで合わせることで、果汁感が感じられるジューシーな味わいに仕上げられています。

そのまま飲むのも、混ぜて味変を楽しむのもおすすめです。

ザ・クラッシュソーダ メロン＆ブルー

毎年人気の定番フレーバー「ザ・クラッシュソーダ メロン＆ブルー」が、さらにおいしくリニューアル。

お子さんから大人まで大人気のメロンソーダのような味わいをより強く感じられるように、メロンソーダ感をアップしています！

メロンとブルーの2つのシロップを合わせて、よりメロンソーダ味になるようなバランスにこだわった1杯です。

ザクザク氷＆シュワシュワ炭酸が暑い日にぴったりの、夏限定ドリンク！

サーティワンの「ザ・クラッシュソーダ」は、2026年6月23日（火）から8月31日（月）までの期間限定で登場します。

食べたあとも楽しく遊べるシールスリーブ付き！サーティワン「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」 食べたあとも楽しく遊べるシールスリーブ付き！サーティワン「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 白桃＆マスカットも仲間入り！サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2026 appeared first on Dtimes.