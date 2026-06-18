『日プ新世界』発・KO1KEYZ、日韓同時デビュー日を発表 デビューシングルには「BLACK ANGEL」「Neko（ねこ）」も
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日にデビューすることが18日、発表された。
【写真】ソロアーティスト写真も解禁！KO1KEYZのメンバー
グループ公式サイトでは「日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生した12人組グローバルボーイズグループ「KO1KEYZ（コイキーズ）」。2026年10月7日（水）に韓国・日本で同時デビューすることが決定いたしました」と発表。「日本デビュー作品となるKO1KEYZ DEBUT SINGLE『タイトル未定』は本日から各オンラインショップ・CDショップにてご予約受付開始となります」と伝えた。
日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録される。さらに、オーディション番組内で大きな話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」「Neko（ねこ）」、番組テーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」が、新たにKO1KEYZバージョンとして収録される。日本で発売されるデビューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、そしてFC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全15形態を展開する。
なお、韓国盤のシングル詳細は、後日発表となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集した。
デビューメンバーは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人となる。
【写真】ソロアーティスト写真も解禁！KO1KEYZのメンバー
グループ公式サイトでは「日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生した12人組グローバルボーイズグループ「KO1KEYZ（コイキーズ）」。2026年10月7日（水）に韓国・日本で同時デビューすることが決定いたしました」と発表。「日本デビュー作品となるKO1KEYZ DEBUT SINGLE『タイトル未定』は本日から各オンラインショップ・CDショップにてご予約受付開始となります」と伝えた。
なお、韓国盤のシングル詳細は、後日発表となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集した。
デビューメンバーは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人となる。