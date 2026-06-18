ENHYPEN・JAY、シグネチャーギター発売決定「胸が高鳴るような輝く気持ちをお届けできれば」【コメント全文】
グローバルグループ・ENHYPENのJAYが、「エピフォン」でシグネチャー・モデル『Epiphone Jay “Raoul” SG Tribute Plus（エピフォン ジェイ “ラウル” SG トリビュート・プラス』を日本と韓国で発売することを18日、発表した。
【写真】シグネチャー・モデルで演奏するENHYPEN・JAY
同モデルは、19日よりWeverse Onlineにて韓国で先行発売される（韓国国内発送限定）。日本では、7月に特設ページでの発売を予定しており（日本国内発送限定）、具体的な発売日などの詳細については、後日特設ページおよび同ブランド公式SNSにて発表される。
『エピフォン ジェイ “ラウル” SG トリビュート・プラス』は、誰もが本物のエピフォンの演奏体験を気軽に楽しめることを目指した「トリビュート・シリーズ」をベースにしている。より多くのファンにギターを始めてほしいというJAYの想いにインスパイアされたこのモデルは、自分だけのサウンドを追求するプレイヤーにとって最適な1本となっている。
同モデルは、クラシックなギブソンSGのシェイプを採用し、JAY自身が選んだRubine Red（ルビン・レッド）の光沢を帯びたグロス・カラーで仕上げられている。ほかのモデルにはない唯一無二のビビッドでモダンなカラーは、ステージ上でもひときわ目を引く存在感を放つ。さらに、黒のネック・バインディングとピックガードの組み合わせが、ルビン・レッドを引き立てる。ヘッド上のトラスロッド・カバーにはJAYのサインがプリントされ、ネック・ジョイント裏に配置されたボルトオン・プレートには、エピフォンとJAYのコラボレーションを象徴するそれぞれのロゴが刻印されている。
そのほかの特徴として、ベベル加工が施されたマホガニー製のSGボディに、メイプル・ベニアトップを組み合わせている。ボルトオン式のマホガニー・ネックには、60年代スタイルのSlimTaper ラウンド C プロファイルを採用しており、スムーズで快適な弾き心地を実現している。さらに、テーパー加工されたヒール・ジョイントにより、高音域での演奏性も向上している。
ヘッドストックには人気の60年代カラマズー・ヘッドストック・シェイプを採用し、高品質なダイキャスト製チューニング・マシンを装備している。また、黒のバインディングを施した22ミディアムジャンボ・フレットのローレル指板は、パーロイド製のトラペゾイド・インレイで装飾。ハードウェアには、Epiphone LockTone チューン・O・マチック ブリッジとLockToneストップバー・テールピースを装備しており、弦高や音程の調整がしやすい設計となっている。
ピックアップには、Epiphone Humbucker ピックアップを2基搭載しており、フロント・ピックアップにはEpiphone 650R、リア・ピックアップにはEpiphone 700Tを配置している。両ピックアップには強力なセラミック・マグネットを採用しており、力強く豊かなトーンを生み出す。
さらに、特別にJAYの撮り下ろしポートレート・カード4枚、エピフォン×JAYのオリジナルピック4枚（うち1枚はJAY直筆サイン入り）、エピフォン製ギグバッグが付属する。
『エピフォン ジェイ “ラウル” SG トリビュート・プラス』は、ENHYPENファンはもちろん、これからギターを始める人にとっても、音楽体験の第一歩を力強く後押ししてくれる最適な1本となる。
【JAYコメント全文】
僕を支えてくださったファンの皆さん、そしてギターがまだ上手ではなかった頃から見守ってくださった皆さんに、少しずつ努力を重ねながら成長し、このようなすてきなプロジェクトに参加できるようになるまでの時間や想いを感じていただけたらうれしいです。このギターを通じて、努力することの大切さや夢を持つことのすばらしさ、そして胸が高鳴るような輝く気持ちをお届けできればと思っています。
【写真】シグネチャー・モデルで演奏するENHYPEN・JAY
同モデルは、19日よりWeverse Onlineにて韓国で先行発売される（韓国国内発送限定）。日本では、7月に特設ページでの発売を予定しており（日本国内発送限定）、具体的な発売日などの詳細については、後日特設ページおよび同ブランド公式SNSにて発表される。
同モデルは、クラシックなギブソンSGのシェイプを採用し、JAY自身が選んだRubine Red（ルビン・レッド）の光沢を帯びたグロス・カラーで仕上げられている。ほかのモデルにはない唯一無二のビビッドでモダンなカラーは、ステージ上でもひときわ目を引く存在感を放つ。さらに、黒のネック・バインディングとピックガードの組み合わせが、ルビン・レッドを引き立てる。ヘッド上のトラスロッド・カバーにはJAYのサインがプリントされ、ネック・ジョイント裏に配置されたボルトオン・プレートには、エピフォンとJAYのコラボレーションを象徴するそれぞれのロゴが刻印されている。
そのほかの特徴として、ベベル加工が施されたマホガニー製のSGボディに、メイプル・ベニアトップを組み合わせている。ボルトオン式のマホガニー・ネックには、60年代スタイルのSlimTaper ラウンド C プロファイルを採用しており、スムーズで快適な弾き心地を実現している。さらに、テーパー加工されたヒール・ジョイントにより、高音域での演奏性も向上している。
ヘッドストックには人気の60年代カラマズー・ヘッドストック・シェイプを採用し、高品質なダイキャスト製チューニング・マシンを装備している。また、黒のバインディングを施した22ミディアムジャンボ・フレットのローレル指板は、パーロイド製のトラペゾイド・インレイで装飾。ハードウェアには、Epiphone LockTone チューン・O・マチック ブリッジとLockToneストップバー・テールピースを装備しており、弦高や音程の調整がしやすい設計となっている。
ピックアップには、Epiphone Humbucker ピックアップを2基搭載しており、フロント・ピックアップにはEpiphone 650R、リア・ピックアップにはEpiphone 700Tを配置している。両ピックアップには強力なセラミック・マグネットを採用しており、力強く豊かなトーンを生み出す。
さらに、特別にJAYの撮り下ろしポートレート・カード4枚、エピフォン×JAYのオリジナルピック4枚（うち1枚はJAY直筆サイン入り）、エピフォン製ギグバッグが付属する。
『エピフォン ジェイ “ラウル” SG トリビュート・プラス』は、ENHYPENファンはもちろん、これからギターを始める人にとっても、音楽体験の第一歩を力強く後押ししてくれる最適な1本となる。
【JAYコメント全文】
僕を支えてくださったファンの皆さん、そしてギターがまだ上手ではなかった頃から見守ってくださった皆さんに、少しずつ努力を重ねながら成長し、このようなすてきなプロジェクトに参加できるようになるまでの時間や想いを感じていただけたらうれしいです。このギターを通じて、努力することの大切さや夢を持つことのすばらしさ、そして胸が高鳴るような輝く気持ちをお届けできればと思っています。