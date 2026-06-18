「痩せすぎでは？」「健康状態が…」ほっそりした姿に心配の声も、Red Velvet・ジョイの近況に注目

Red Velvetのジョイが、さらにスリムになった近況で注目を集めた。

ジョイは6月17日、自身のSNSを通じて複数の写真を公開し、ファンと交流した。

【写真】ジョイ、“ほっそり”した近況

公開された写真でジョイは、爽やかなショートボブヘアで新たな魅力を披露。さらに、体にフィットしたトップスとボトムスを合わせ、無駄のないスリムなスタイルで視線を集めた。

特に、自然なポーズと明るい笑顔で持ち前の愛らしい雰囲気を演出し、ファンを魅了した。以前にも増してほっそりとしたシルエットと洗練されたスタイリングが際立ち、さまざまな反応を呼んでいる。

（写真＝ジョイSNS）

写真を見たファンからは、「本当にきれい」「ダイエット大成功」「ショートヘアがよく似合う」といった声が寄せられ、熱い関心を集めた。

一方で、「痩せすぎている気がする」「健康状態は大丈夫なのか心配」「きれいだけど健康にも気をつけてほしい」といった反応も見られ、心配の声が上がった。

（写真＝ジョイSNS）

ジョイは現在、グループ活動と個人活動を並行しながら活発な活動を続けている。

ジョイが所属するRed Velvetは、8月に完全体でのカムバックを控えている。2024年にリリースしたアルバム『Cosmic』以来、約2年2カ月ぶりの完全体での活動となる。

またRed Velvetは、8月1日・2日の2日間にわたり、高麗大学校・ファジョン体育館でファンコンサート『2026 Red Velvet FANCON “A Day in Red & Velvet”』を開催し、ファンと交流する予定だ。

特に8月1日はRed Velvetのデビュー記念日にあたり、デビュー12周年をファンとともに祝う特別な時間になると期待されている。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。