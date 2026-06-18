阪神タイガース、公共交通機関で移動する選手へのファンサービスに関して“お願い”「節度ある行動に…」
プロ野球・阪神タイガースは18日、公式Xを更新。「ファンサービスに関するお願い」を呼び掛けた。
【写真】ピカチュウ＆エレキッドがデザイン！阪神『ポケモン』ユニフォーム
投稿では「日頃より阪神タイガースへ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出し「監督・コーチ・選手の公共交通機関での移動時、ならびに宿舎周辺におきましては、ファンの皆さま、ご通行中の皆さま、および関係者の安全確保の観点から、サイン・握手・写真撮影等の対応は控えさせていただきます」と伝えた。
続けて「皆さまに安心・安全な環境を維持するため、節度ある行動にご協力いただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
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投稿では「日頃より阪神タイガースへ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出し「監督・コーチ・選手の公共交通機関での移動時、ならびに宿舎周辺におきましては、ファンの皆さま、ご通行中の皆さま、および関係者の安全確保の観点から、サイン・握手・写真撮影等の対応は控えさせていただきます」と伝えた。
続けて「皆さまに安心・安全な環境を維持するため、節度ある行動にご協力いただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。