盲目のピン芸人・濱田祐太郎が、かねてより声にベタ惚れしていたセクシー女優と念願のデートを果たし、連絡先の交換にまで成功したものの、その後に迎えた悲しすぎる結末を語った。

【映像】濱田が惚れたセクシー女優（写真あり）

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介（囲碁将棋）、濱田祐太郎、蓮見翔（ダウ90000）が出席し、スタジオを盛り上げた。

YouTubeでたまたま出演動画を視聴しセクシー女優の唯井まひろの声にすっかり惚れた濱田。「この人の声をリアルで聞いてみたい、お話してみたい」という強い思いが募り、番組スタッフに相談。そこから、憧れの唯井まひろとの夢のようなプライベートデート企画が立ち上がった。

デートデート当日、お店の前で待ち合わせをした濱田は、生で聞いた唯井の声に「イメージよりもさらに可愛くて、一耳惚れした」と大興奮。香水作りやビールの飲み比べデートを楽しみ、唯井の天然な優しさやフラットな接し方に完全に心を奪われた濱田。「付き合ってもマンションは隣同士の部屋が理想」という独特な恋愛観をぶつけると、唯井も「まったく一緒」と意気投合。お酒の勢いも手伝って勇気を出してアプローチしたところ、見事にLINEを交換することができたという。

その後大阪の自宅に帰宅後、唯井の方から「今日はありがとうございました」とメッセージが届き「こちらこそ楽しかったです」といったやりとりを続けるなか、濱田から「もし大阪来ることがあったらまたぜひ一緒にご飯たべたいので、連絡ください」と誘ったという。さらに翌日にも「二日酔い大丈夫でしたか？」と心配する追撃のメッセージを送った濱田。

しかしそこから1週間が経過しても返信は返ってこず、まさかのスルー状態に。濱田は声を荒げ「いや、いけたでしょ！」と主張するも、その後は怖くてメッセージを送れてないという切実な事情を明かしていた。