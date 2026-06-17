【エビアン＝市川大輔】フランス東部エビアンでの先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）では１７日、首脳らと各国を代表するＡＩ（人工知能）企業トップらによる昼食会が開かれた。

サイバー攻撃に悪用されかねない先端ＡＩの安全な活用に向けて、意見交換した。

Ｇ７首脳と主要ＡＩ企業トップによる会合は珍しい。企業側は、対話型生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）や、米アンソロピックのダリオ・アモデイＣＥＯ、英グーグル・ディープマインドのデミス・ハサビスＣＥＯらが出席した。

日本から出席したサカナＡＩの伊藤錬・共同創業者・社長は会合後、記者団に「ＡＩが社会に与える影響や安全保障を巡り、ＡＩ企業の経営者と政府の首脳が問題意識を完全に共有できた」と意義を語った。

アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」などの先端ＡＩはシステムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が高い。サイバー攻撃に悪用されると、金融や電力など重要インフラ（社会基盤）を混乱させる恐れがある。

アンソロピックはミュトスをサイバー防御に活用してもらうために米国内外に提供を始めたが、米政府が１２日に安全保障上の懸念を理由に提供しないよう命じていた。