TWICE・モモと交際経験も…ヒチョル、過去の恋愛を反省　元カノたちに“公開謝罪”「なんであんなことを」

SUPER JUNIORキム・ヒチョルが、過去の恋愛について謝罪し、注目を集めている。

韓国で放送される新番組『恋愛戦争』（JTBC）側は、6月23日の初回放送を前に、メインティザー映像と第1話の先行公開映像を公開した。

【写真】ヒチョル、TWICE・モモと破局

『恋愛戦争』は、恋愛の達人と称されるイ・ヒョリ、ソ・ジャンフン、キム・ヒチョルが、別れの危機にあるカップルたちの激しい対立を見届けながら「付き合い続けるべきか、別れるべきか」を痛快にジャッジする恋愛リアリティ番組だ。

（画像＝JTBC）

公開されたティザー映像で特に注目を集めたのは、“恋愛外交官”として活躍するMC陣の姿だ。

イ・ヒョリは持ち前の鋭いトークで、痛快な発言を連発。恋人のことで涙を流し苦しむ女性相談者に対し、「別の男性と付き合えばいいじゃない」と率直なアドバイスを送るなど、クールでストレートなトークを展開した。

キム・ヒチョルは他人の恋愛相談を見ながら、思わぬ“鏡を見るような体験”をしてスタジオを笑いに包んだ。

依頼人カップルの激しい対立を見守っていたヒチョルは、「昔の僕の彼女みたいだ」と驚いた様子を見せると、「昔の僕なんであんなことをしたんだろう」と突然反省モードに突入。過去にTWICEのモモとの公開交際が話題になった彼は、ついには立ち上がって過去の元恋人たちに向かって頭を下げる“公開謝罪”まで行い、本放送への期待を高めた。

ソ・ジャンフンも、核心を突く鋭い指摘で番組を盛り上げる。度を越した行動を正当化しようとする依頼人に対し、「それは自信ではなく無礼だ」と一喝。また、未練を断ち切れない人には「この人が人生のすべてじゃない」と現実的なアドバイスを送った。

初回放送から、想像を超える問題を抱えたカップルたちが続々と登場する予定で、視聴者の期待が高まっている。政治的な価値観の違いで対立するカップルや“パワハラカップル”など、まさに“恋愛戦争”の幕開けを予告している。

なお、JTBCの新番組『恋愛戦争』は、6月23日午後8時50分から韓国で放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。