藤本美貴、受検直前で緊張する子どもにかけた言葉明かす その後合格勝ち取る 島田秀平感心「気持ち楽になりますよね」
タレントの藤本美貴（41）が17日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。小学4年の子どもが英検の試験に臨む直前にかけた言葉を明かした。
【動画】「気持ち楽になりますよね」藤本美貴が緊張する受検直前の子どもにかけた言葉
動画ではお笑いタレントの島田秀平（48）を迎えてトークを展開。藤本は自身の子どもが英検を受ける直前のエピソードを話した。
「（子どもが）勉強してなかった時に“ものすごい緊張する”って（試験直前に）言うから“あなたに緊張する権利はありません”って言った」という。「だって勉強してないから。“多分本当にママからしたらもう無理だと思うけど、まぁ行ってらっしゃい”って最初送り出したんですよ。ほぼ全然勉強してないから」と明かした。
その結果については「やっぱりダメだったんですよ」と説明。「でも次に同じを受ける時にやっぱりちゃんと勉強したんですね。一緒に付き合って勉強して」とその後の経緯も話し、次に受検に向かう際には「勉強、一生懸命したからもうこっからは受かっても落ちてもどっちでもいいよ」と声を掛けたという。
藤本は「頑張ったのは見たし、あなたがやってきたところは私見てるから」とも子どもに伝えたそうで、「緊張するって言ったから、“あなたは緊張する権利があります”って言って。“でもそれは勉強したから受かりたいって思うから緊張してるから大丈夫。これはもう受かっても落ちてもどっちでも大丈夫。行ってらっしゃい”って言ったら受かってきました」と話した。
これに島田は「あくまでもそれは結果なだけであってそこまで努力した過程が大事なんだって。もうそれやったんだからあとはもう受かろうが落ちようが私もママ見てたから もう大丈夫って言われたら途端に気持ち楽になりますよね」と感心していた。
【動画】「気持ち楽になりますよね」藤本美貴が緊張する受検直前の子どもにかけた言葉
動画ではお笑いタレントの島田秀平（48）を迎えてトークを展開。藤本は自身の子どもが英検を受ける直前のエピソードを話した。
「（子どもが）勉強してなかった時に“ものすごい緊張する”って（試験直前に）言うから“あなたに緊張する権利はありません”って言った」という。「だって勉強してないから。“多分本当にママからしたらもう無理だと思うけど、まぁ行ってらっしゃい”って最初送り出したんですよ。ほぼ全然勉強してないから」と明かした。
藤本は「頑張ったのは見たし、あなたがやってきたところは私見てるから」とも子どもに伝えたそうで、「緊張するって言ったから、“あなたは緊張する権利があります”って言って。“でもそれは勉強したから受かりたいって思うから緊張してるから大丈夫。これはもう受かっても落ちてもどっちでも大丈夫。行ってらっしゃい”って言ったら受かってきました」と話した。
これに島田は「あくまでもそれは結果なだけであってそこまで努力した過程が大事なんだって。もうそれやったんだからあとはもう受かろうが落ちようが私もママ見てたから もう大丈夫って言われたら途端に気持ち楽になりますよね」と感心していた。