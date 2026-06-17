Netflixドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のクリエイター、マット＆ロス・ダファー兄弟が手がける初の劇場映画の米公開日が決定した。米パラマウントとの大型契約のもとで製作される「一大イベント映画」と伝えられている。

ダファー兄弟は、パラマウントの新作映画（タイトル未定）の脚本・監督を担当。あらすじを含む詳細は現時点で伏せられている。製作はダファー兄弟の製作会社アップサイド・ダウン・ピクチャーズが手がけ、2028年11月3日に全米で劇場公開される予定だ。

パラマウントとダファー兄弟は2025年8月、映画・テレビ・ストリーミング作品を対象とする4年間の独占契約を締結。この契約では、「野心的」かつ「大規模な劇場用映画」の製作に重点が置かれている。

これまでにダファー兄弟が監督・脚本を手がけた長編映画は、スリラー映画『Hidden』（2015）のみ。同作はワーナー・ブラザースに配給権を取得されたものの、長期間の公開延期を経てVODで配信された経緯がある。

一方、M・ナイト・シャマラン監督が同作の脚本を評価し、ドラマ「ウェイワード・パインズ 出口のない街」の脚本家として二人を起用。その後、ダファー兄弟は「ストレンジャー・シングス」を手がけ、大成功を収めたことで一躍ハリウッドを代表するクリエイターとなった。

なお、Netflixとの契約は「ストレンジャー・シングス」の完結後に終了。パラマウントへの移籍は、劇場公開映画を製作するという長年の目標を実現するためだったという。ダファー兄弟が製作総指揮を務める新作ドラマ「ザ・ボローズ」はNetflixにて配信中だ。

Source:,Deadline(,)