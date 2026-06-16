ナイツ・塙宣之、目指すは紅白歌合戦「兄が出ていますので」 相方・土屋伸之の歌へのコンプレックス明かす
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が16日、都内で行われたおかゆの新曲「サヨナラ嘘／愛の道草」発売記念イベントに登壇。“歌手デビュー”を果たし、今後の目標を語った。
【写真】素敵！のびのびとデュエットを披露する塙宣之&おかゆ
「愛の道草」は、塙と壇蜜がW主演を務める映画『愛の道草』（今冬公開予定）の主題歌。温かさと切なさを兼ねたムード歌謡となっている。
イベントでは「愛の道草」を、シンガーソングライターのおかゆと生歌唱。“歌手デビュー”した塙は「兄が紅白歌合戦に出ているので、出たいです」と意気込み、「12月31日って、絶対芸人はスケジュール空いているので」と話し会場を笑わせた。
その後、相方の土屋伸之についても言及。土屋の母は、演歌歌手の津島明希。塙は、土屋が子どもの頃にカラオケで歌うと母親が注意しており、トラウマになっていることを明かした。そして、「いつかみんなでファミリーコンサートやりたい」と期待を寄せた。
物語の主人公は、妻を寝取られ、娘に家出され、パニック障害で電車にも乗れない変わり者の消防団長・藤吉清吉（塙）。藤吉を含む「辰巳町消防団」の7人の団員は、皆それぞれに愛に敗れた“愛の敗者たち”。そんな7人の前に、突如、謎の美女・園部由香里（壇蜜）が舞い降りたことで、下町の空気は一変する。狂い咲く恋心、噴き出す妄想、そして燃え上がる情念…。愛に敗れた者たちがもう一度“生きる意味”を探す、シリアスかつコメディな“下町ファイヤー活劇”を描く。
【写真】素敵！のびのびとデュエットを披露する塙宣之&おかゆ
「愛の道草」は、塙と壇蜜がW主演を務める映画『愛の道草』（今冬公開予定）の主題歌。温かさと切なさを兼ねたムード歌謡となっている。
イベントでは「愛の道草」を、シンガーソングライターのおかゆと生歌唱。“歌手デビュー”した塙は「兄が紅白歌合戦に出ているので、出たいです」と意気込み、「12月31日って、絶対芸人はスケジュール空いているので」と話し会場を笑わせた。
物語の主人公は、妻を寝取られ、娘に家出され、パニック障害で電車にも乗れない変わり者の消防団長・藤吉清吉（塙）。藤吉を含む「辰巳町消防団」の7人の団員は、皆それぞれに愛に敗れた“愛の敗者たち”。そんな7人の前に、突如、謎の美女・園部由香里（壇蜜）が舞い降りたことで、下町の空気は一変する。狂い咲く恋心、噴き出す妄想、そして燃え上がる情念…。愛に敗れた者たちがもう一度“生きる意味”を探す、シリアスかつコメディな“下町ファイヤー活劇”を描く。