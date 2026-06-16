「悔しいし腹も立つけど…」“格下”サウジとドローのウルグアイ、主将のバルベルデは反省と手応えを口に「後半は自分たちと監督が望むプレーができた」【Ｗ杯】

「悔しいし腹も立つけど…」“格下”サウジとドローのウルグアイ、主将のバルベルデは反省と手応えを口に「後半は自分たちと監督が望むプレーができた」【Ｗ杯】