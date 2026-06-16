『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』新PV解禁 OPはSPYAIR、EDはReoNa
アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のメインPVが解禁された。あわせてオープニング主題歌を担当するSPYAIR、エンディング主題歌を担当するReoNaよりコメントも到着した。
【動画】ヒロイン可愛い！公開された『追放された転生重騎士』PV
解禁されたメインPV第2弾では、“ハズレクラス”と蔑まれながらも突き進むエルマとルーチェの“最強”への道のりが描かれる。映像は、エルマがルーチェへ「お前が必要なんだ」と告げる印象的なセリフからスタート。周囲の冒険者たちから冷ややかな視線を向けられながらも、互いを信じて歩み始める二人の出会いが映し出される。
映像の前半では、ReoNaが歌う第1クールエンディング主題歌「Lv.1職業：人間」に乗せて、エルマとルーチェがそれぞれのスキルを駆使しながら迫り来るモンスターたちへ立ち向かう姿を描写。さらに、二人を取り巻く多彩な登場人物たちも続々と登場し、これから始まる冒険への期待を高める。
そして後半では、SPYAIRによるオープニング主題歌「Awake」が鳴り響き、さらなる激闘へ。「自分はダメな奴だって言い訳してたアタシを、エルマさんは頼ってくれたじゃないですか」というルーチェの力強い決意が語られる一方、宿敵マリスとのバトルで絶体絶命の危機に追い込まれるエルマ。激しい閃光とともに解き放たれた強大な力。さらに「見せてやる これがクラス重騎士の真の力だ！」というセリフと、覚悟に満ちたエルマの表情にも注目だ。
GoHandsによる画面を縦横無尽に駆けるキャラクターたちのアクションや、スキルを発動させパワーアップするエルマやルーチェの映像表現も主題歌楽曲とともに物語を盛り上げている。ハズレクラスと呼ばれた青年が、最強への道を切り拓いていく――。エルマとルーチェが紡ぐ“最強”への冒険譚に期待が高まる、必見の映像となっている。
■SPYAIR
「Awake」は、“目を覚ます”という意味だけではなく、迷いや痛みごと抱えたまま、それでも前に進もうとする気持ちを込めた曲です。止まっていた感情が動き出す瞬間みたいなものを、疾走感のあるサウンドに乗せました。この曲が、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
■ReoNa
この度、アニメ「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」エンディング主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。傍目からは全てを失ったように見えても、馬鹿にされても、本人には確固たる知識がある。爽快さすら感じるエルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます。エンディング主題歌『Lv.1 職業：人間』そんなエルマのように、遊び心もふんだんに。あぁ、私だって、いつか何者かになれたらいいな。アニメとともに、お歌もお楽しみいただけますように。
■放送情報
2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始
＜MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続２クール＞
【動画】ヒロイン可愛い！公開された『追放された転生重騎士』PV
解禁されたメインPV第2弾では、“ハズレクラス”と蔑まれながらも突き進むエルマとルーチェの“最強”への道のりが描かれる。映像は、エルマがルーチェへ「お前が必要なんだ」と告げる印象的なセリフからスタート。周囲の冒険者たちから冷ややかな視線を向けられながらも、互いを信じて歩み始める二人の出会いが映し出される。
そして後半では、SPYAIRによるオープニング主題歌「Awake」が鳴り響き、さらなる激闘へ。「自分はダメな奴だって言い訳してたアタシを、エルマさんは頼ってくれたじゃないですか」というルーチェの力強い決意が語られる一方、宿敵マリスとのバトルで絶体絶命の危機に追い込まれるエルマ。激しい閃光とともに解き放たれた強大な力。さらに「見せてやる これがクラス重騎士の真の力だ！」というセリフと、覚悟に満ちたエルマの表情にも注目だ。
GoHandsによる画面を縦横無尽に駆けるキャラクターたちのアクションや、スキルを発動させパワーアップするエルマやルーチェの映像表現も主題歌楽曲とともに物語を盛り上げている。ハズレクラスと呼ばれた青年が、最強への道を切り拓いていく――。エルマとルーチェが紡ぐ“最強”への冒険譚に期待が高まる、必見の映像となっている。
■SPYAIR
「Awake」は、“目を覚ます”という意味だけではなく、迷いや痛みごと抱えたまま、それでも前に進もうとする気持ちを込めた曲です。止まっていた感情が動き出す瞬間みたいなものを、疾走感のあるサウンドに乗せました。この曲が、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
■ReoNa
この度、アニメ「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」エンディング主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。傍目からは全てを失ったように見えても、馬鹿にされても、本人には確固たる知識がある。爽快さすら感じるエルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます。エンディング主題歌『Lv.1 職業：人間』そんなエルマのように、遊び心もふんだんに。あぁ、私だって、いつか何者かになれたらいいな。アニメとともに、お歌もお楽しみいただけますように。
■放送情報
2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始
＜MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続２クール＞
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