『薬屋のひとりごと』猫猫＆壬氏が織りなす幻想世界 六本木ヒルズ展望台で初の“舞”イベント
人気アニメ『薬屋のひとりごと』シリーズ初の「夜空」と「舞」をテーマにした没入型イベント「TVアニメ『薬屋のひとりごと』 × 東京シティビュー 舞が織りなす幻想の世界 ―天空に響く、舞のしらべ―」が、8月1日から10月26日まで東京・六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで開催されることが決定した。
【動画】美しい！猫猫＆壬氏も登場する『薬屋のひとりごと 後宮見聞録』正式リリースPV
『薬屋のひとりごと』は、日向夏によるWEB小説から始まり、薬師の少女・猫猫（マオマオ）が後宮で起こるさまざまな事件を解き明かしていく人気作品。2023年に放送がスタートしたテレビアニメは、本格ミステリーと人間ドラマ、異国情緒あふれる世界観で幅広い世代の支持を集めている。
今回のイベントは、海抜250メートルに位置する東京シティビューを舞台に、猫猫や壬氏（ジンシ）らが織りなす幻想的な舞の情景を、展望台ならではの演出とともに表現する。
会場では、作中の“舞”にまつわるシーンに焦点を当てた展示を展開。本邦初公開となる展示物も用意されるほか、印象的なセリフや名場面を振り返ることができる。また、イベント限定オリジナルグッズの販売も予定されている。
全面ガラス張りの展望ギャラリーから望む東京の絶景とともに、『薬屋のひとりごと』の世界観を体感できる特別なイベントとなりそうだ。イベントの展示内容やオリジナルグッズの詳細などは、今後順次発表される。
なお、『薬屋のひとりごと』は2025年10月にアニメ放送開始から2周年を迎え、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作を発表。第3期は2026年10月から分割2クールで放送予定、劇場版は同年12月に公開予定となっている。
【動画】美しい！猫猫＆壬氏も登場する『薬屋のひとりごと 後宮見聞録』正式リリースPV
『薬屋のひとりごと』は、日向夏によるWEB小説から始まり、薬師の少女・猫猫（マオマオ）が後宮で起こるさまざまな事件を解き明かしていく人気作品。2023年に放送がスタートしたテレビアニメは、本格ミステリーと人間ドラマ、異国情緒あふれる世界観で幅広い世代の支持を集めている。
会場では、作中の“舞”にまつわるシーンに焦点を当てた展示を展開。本邦初公開となる展示物も用意されるほか、印象的なセリフや名場面を振り返ることができる。また、イベント限定オリジナルグッズの販売も予定されている。
全面ガラス張りの展望ギャラリーから望む東京の絶景とともに、『薬屋のひとりごと』の世界観を体感できる特別なイベントとなりそうだ。イベントの展示内容やオリジナルグッズの詳細などは、今後順次発表される。
なお、『薬屋のひとりごと』は2025年10月にアニメ放送開始から2周年を迎え、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作を発表。第3期は2026年10月から分割2クールで放送予定、劇場版は同年12月に公開予定となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優