「令和生まれ&平成後期の生まれに」杉浦太陽、“昭和”な親子ショット公開「タイムスリップしたみたい」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月14日、自身のInstagramを更新。昭和レトロな空間で過ごす子どもたちとのショットを公開しました。
【写真】“タイムスリップしたみたい”な三男＆次女
また「タイムスリップしたみたい 令和生まれ&平成後期の生まれに、ちゃぶ台と箱型テレビがいい感じですなぁw みんなでナンジャタウン」ともつづりました。家族で楽しい時間を過ごせたようです。
(文:多町野 望)
【写真】“タイムスリップしたみたい”な三男＆次女
「みんなでナンジャタウン」杉浦さんは「昭和なコアとユメア」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目が、三男・幸空さんと次女・夢空さんのツーショットです。畳の和室に、丸いちゃぶ台やブラウン管テレビなどが並ぶ昭和レトロな空間で、2人がくつろいでいます。3枚目は、幸空さんと杉浦さんのツーショット。杉浦さんはサングラスを掛けており、格好いいです。
「夢空10ヶ月」8日には「夢空10ヶ月 つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と投稿していた杉浦さん。妻でタレントの辻希美さん、幸空さん、夢空さんとの4ショットも見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)