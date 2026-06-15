なにわ男子の高橋恭平さんが主演を務める 映画『山口くんはワルくない』浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台挨拶 が行われ、高橋さんと共に共演の郄橋ひかるさん、岩瀬洋志さん、上坂樹里さん、上原あまねさん、監督の守屋健太郎さんが登場しました。

【写真を見る】【 なにわ男子・高橋恭平 】日焼け対策で「日傘」デビュー！岩瀬洋志からのサーフィンの誘いには「来年誘って」とやんわり拒否





キャスト陣は劇中で着用した浴衣姿で登場。映画が公開から1週間経ち、主演の高橋さんは猴達からも「観に行ったよ」って言われました。後、どの作品の時でもそこまで仲が良くなかった人たちから連絡が来て、「そんなに仲が良くなかったよな〜」とか思いながらスタンプで返したりしていました瓩犯振舛魎兇犬燭修Α









イベントでは、浴衣にちなみ「夏にしたいこと」についてトークすることに。他のキャスト陣が「キャンプ」「サーフィン」「汗をかきたい」とアウトドアな提案をする中、高橋さんは「夏は家でじっとしておきたい」と発表。「日焼け」を気にしていると明かした郄橋さんは狠蝋なんですけど、最近は日焼け止めを塗って、撮影中も日傘をさすようになりました。夏は家が一番。一時期は「夏は海でサーフィンや釣り」とか言っていたけどもうしんどい瓩版弁しました。















高橋さんの話を聞いていた岩瀬さんから犧Ｇは俺とサーフィンして、インドアは来年からにしません？瓩板鶲討気譴襪癲高橋さんは犧Ｇはインドアにして、来年からアウトドアにする。今年蓄えるから来年誘って瓩箸笋鵑錣蠅斑任蠅泙靴拭















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