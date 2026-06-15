

「テレ東音楽祭 2026 夏」Ⓒテレビ東京

深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜がMCを務める「テレ東音楽祭 2026 夏」（6月28日夜6時30分〜）の第１弾出演アーティストを発表した。

【写真】「テレ東音楽祭」第１弾出演アーティスト

テレ東では、6月28日夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026 夏 」を放送する。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。（※一部事前収録あり）

MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。また、今回の「テレ東音楽祭」の番組ロゴは、今、国内外から注目されているグラフィックデザイナー・岡本太玖斗が担当した。

出演アーティスト 第1弾※50音順

IMP.、相川七瀬、ano、A ぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキ ・ZARD35周年！ 一夜限りの復活ステージ

坂井泉水さんの歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結！貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露！「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々を一挙にお届け。 ・デビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレー

テレビ東京にて島袋寛子ソロとしては初披露となる「Body & Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演でお届け。 ・TVQ 九州放送開局35周年記念 特別生中継

開局35周年を記念し、モナキと超ときめき□宣伝部が福岡の意外なスポットから生中継。普段とは異なるロケーションからの特別企画をお楽しみください。